Навчальний процес призупинено ще в 7 навчальних закладах Чернівців

Згідно з рішенням міської надзвичайної протиепідемічної комісії та у зв’язку з ростом захворюваності на ГРВІ, призупинено навчальний процес ще в семи навчальних закладах міста Чернівці: загальноосвітні школи № 16, 33, 39, 42, гімназії № 2, 5, 7.

Про це інформує офіційний потрал Чернівецької міської ради.

На 30.11.2010 року по м. Чернівці зареєстровано 767 випадків захворювання на гострі респіраторні вірусні інфекції та грип, із них дітей до 18 років – 509, що складає 66,4%. За даними управління освіти міської ради та міської дитячої поліклініки 1 грудня 2010 р. з причини захворювання на гострі респіраторні вірусні інфекції були відсутні більше 25% дітей в гімназії № 2 (25,7%), гімназії № 5 (26,2%), гімназії № 7 (25,4%), ЗОШ № 16 (25,9%), ЗОШ № 33 (27,2%), ЗОШ № 39 (26,1%), ЗОШ № 42 (26,1%).

Враховуючи перевищення епідемічного порогу захворюваності на ГРВІ та грип надзвичайна протиепідемічна комісія міста прийняла рішення призупинити навчально-виховний процес у гімназіях № 2, № 5, № 7, ЗОШ № 16, № 33, № 39, № 42 терміном на 7 днів з 2 грудня.

Як повідомляв УНІАН, вчора в м.Чернівці на карантин були закриті 5 шкіл.