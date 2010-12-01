Завершено погодження правил прийому до ВНЗ у 2011 року

Завершено погодження правил прийому до вищих навчальних закладів незалежно від підпорядкування та форми власності, повідомляє офіційний сайт Міністерства освіти та науки України.

На початку січня 2011 року розпочнеться реєстрація учасників тестування 2011 року.

У зв’язку з цим, та з метою своєчасного інформування учасників тестування про правила прийому у 2011 році, у тому числі про переліки конкурсних предметів, визначених для вступу на відповідні напрями (спеціальності), МОН звернулось до керівників вищих навчальних закладів з проханням не пізніше 5 грудня 2010 року оприлюднити погоджені правила прийому на офіційних web-сайтах та інформаційних стендах приймальних комісій вищих навчальних закладів.

Одночасно Мон звертає увагу, що відповідальність за своєчасне оприлюднення правил прийому покладається на голів приймальних комісій та керівників вищих навчальних закладів.