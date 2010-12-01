В Японії хлопчик буде відвідувати школу під жіночим ім'ям

16:34, 01 грудня 2010
Освіта
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У 6 років в нього виявили гендерний розлад

Учень шостого класу в японській префектурі Хього буде відвідувати школу під жіночим ім`ям, носити форму для дівчаток і навіть користуватися жіночим туалетом. Рішення про це прийняв місцевий комітет з освіти, пишуть РИА-Новости з посиланням на газету "Майніті"

У шість років дитині був поставлений діагноз розладу гендерної ідентичності, при якому людина, яка фізіологічно відноситься до однієї статі, відчуває себе представником протилежної статі.

За домовленістю з початковою школою, навчання в якій в Японії триває 6 років, хлопчику було дозволено відвідувати заняття під дівочим ім`ям. Про фізіологічну стать дитини не знали навіть його однокласники. Питання про стать виникло в зв`язку з його переходом до середньої школи. У Японії початкова (6-12 років), середня (13-15 років) і старша (16-18 років) щаблі загальноосвітньої школи, як правило, відокремлені однин від одного. При переході на новий щабель діти здають іспити і переходять у нову школу. Батьків турбували можливі проблеми в середній школі через те, що в період навчання хлопчик вступить в період статевого дозрівання, у нього почине ламатися голос і намітиться рослинність на обличчі. Комітет з освіти розглянув прохання батьків і прийняв офіційне рішення, яке дозволяє дитині і надалі числитися в списках учнів під жіночим ім`ям і відвідувати заняття у формі для дівчаток.

Комітет створив також спеціальну групу з підтримки дітей з розладом гендерної ідентичності. До цих пір в Японії було відомо два випадки, коли діти відвідували школу під іменами протилежної статі. Однак вперше питання про статеву приналежність був винесений на обговорення офіційного органу освіти.

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