Фракції більшості повернуться до законопроекту про пенсії освітянам

Фракції більшості повернуться до питання щодо можливого збільшення процентної ставки, за якою обраховується пенсія працівникам освіти, як тільки для цього буде необхідна економічна база.

Про це сьогодні кореспонденту УНІАН заявив народний депутат від Партії регіонів, перший заступник голови Комітету Верховної Ради з питань освіти та науки Максим ЛУЦЬКИЙ, коментуючи вчорашню відмову ВР ухвалити в 1-му читанні відповідний проект закону.

М.ЛУЦЬКИЙ нагадав, що вчора парламент розглядав зміни до статті 57 Закону України «Про освіту» щодо пенсійного забезпечення та оплати праці педагогічних працівників. Законопроектом передбачалося запровадження обрахунку пенсії педагогічним працівникам в розмірі 80% від суми зарплати. При цьому, додав він, за кожен повний рік роботи на посадах педагогічних працівників передбачалося збільшення розміру на один відсоток, але не більше, ніж на 90% середньомісячного заробітку.

В той же час, додав він, ухвалення саме нині цього проекту документа “означало б ухвалити черговий закон, реалізація якого знаходилася б під загрозою”. М.ЛУЦЬКИЙ пояснив це тим, що для реалізації цього закону необхідні чіткі розрахунки. “На жаль, для того, аби зробити чіткі розрахунки, необхідно чітко зрозуміти, яким буде навантаження на Пенсійний фонд”, - сказав він.

Народний депутат зауважив, що, в свою чергу, це можна зробити тільки за наявності чіткого розуміння. яким буде нова податкова база та новий бюджет, який буде формуватися на цій базі. “На сьогодні ухвалено і так безліч соціальних законів, виконання яких потребує значних коштів, які майже дорівнюють дохідній частині державного бюджету. Але Партія регіонів робитиме все для виконання свої соціальних зобов’язань, і ми обов’язково повернемося до розгляду цього законопроекту”, - сказав М.ЛУЦЬКИЙ.