4 грудня визначать 10 найкращих студентів України

У найближчу суботу, 4 грудня, стануть відомі імена найкращих студентів України, котрі будуть нагороджені грошовими стипендіями у розмірі 20 000 гривень.

Про це УНІАН повідомила координатор Всеукраїнської стипендійної програми ім. Івана Пулюя Тетяна КУЧЕРУК.

За її інформацією, близько 2 тис. талановитих, цілеспрямованих та професійно сфокусованих студентів із 30 провідних вишів України протягом усього року брали участь у Всеукраїнській стипендійній програмі імені Івана Пулюя. Найкраща сотня цих розумників збереться 4 грудня 2010 року в Києві на фінальний етап конкурсу. У цей же день на святковій урочистій церемонії буде визначено десять лауреатів конкурсу та власників грошових стипендій.

“Наша програма проводиться вдруге й лише за один рік ми з радістю засвідчуємо зростання уваги до конкурсу не з боку талановитої молоді, але й з боку меценатів та благодійників. Головна відмінність нашої Стипендійної програми від традиційних грантів полягає в тому, що ми не проводимо аналіз конкретної наукової роботи претендента. Мета програми - допомогти молодим людям, котрі, в першу чергу, мають величезний потенціал до розвитку в обраній професійній галузі, та здатні розвиватися й досягати високих професійних цілей”, - зазначила Т.КУЧЕРУК.

За її поясненням, основні конкурсні етапи проводяться у форматі співбесід.

“Сподіваємося, що досвід стипендіатів першого конкурсного відбору, а також учасників програми, котрі отримали гранди на навчання в бізнес-школі в Словенії, і поділяться своїми враженнями на заході, стануть для наших учасників стимулом ніколи не зупинятися на досягнутому”, - додала вона.

Визначення найкращих студентів та вручення грошових стипендій лауреатам стипендійної програми відбудеться у суботу в приміщенні Інституту міжнародних відносин Київського національного університету ім. Т. Шевченка.

Довідка. Всеукраїнська стипендійна програма ім. Івана Пулюя щороку проводиться з ініціативи благодійної організації «Кирило-Мефодіївська фундація».

Завдянням програми є підтримка і матеріальне заохочення обдарованої молоді, інтелектуальний потенціал якої, в майбутньому послугує соціально-економічному розвитку України. Головні критерії визначення лауреатів програми – це особистий потенціал, професійна сфокусованість, націленість на результат, а також усвідомлена відповідальність за майбутнє країни. Відкритий конкурсний добір здійснюється у три етапи, що дозволяють максимально повно оцінити особисті якості та інтелектуальний рівень потенційних стипендіатів.

У 2010 році у другій стипендій ній програмі взяло участь близько 2 000 студентів з Києва, Львова, Харкова, Сімферополя, Одеси, Донецька, Запоріжжя, Івано-Франківська, Хмельницького, Луцька, Тернополя, Миколаєва та Дніпропетровська