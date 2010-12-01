У Росії почалося інтернетобговорення законопроекту "Про освіту"

Медведєв прогнозує активне обговорення в інтернеті законопроекту "Про освіту"

Президент РФ Дмитро МЕДВЕДЄВ прогнозує великий інтерес з боку росіян до законопроекту "Про освіту", обговорення якого відкривається в інтернеті з середи, пишуть РИА-Новости.

"Досвід обговорення проекту закону" Про поліцію "довів, що це досить цікава тема, а освіта - не менш важлива тема для більшості громадян, тому, впевнений, інтерес до законопроекту буде великий", - сказав Д.МЕДВЕДЄВ у вівторок на зустрічі з міністром освіти і науки РФ Андрієм ФУРСЕНКО.

"Потрібно вийти на збалансований, оптимальний документ, який буде відображати уявлення наших співвітчизників про сучасну освіту - освіту 21 століття, про те, які принципи повинні бути в освіті, яким чином вона має фінансуватися, яких цілей повинна досягати", - вважає глава держави.

Президент РФ зазначив, що до всіх пропозицій, що надходитимуть, "потрібно ставитися уважно, накопичувати їх і аналізувати".

"Найскладніше - відмовляти в реалізації пропозицій, які є обгрунтованими чи цікавими, тому у тих, хто буде адмініструвати сайт, буде багато роботи", - сказав він.

"Буде багато хороших пропозицій, але не всі увійдуть до закону, так як є фінансова складова та юридичні канони", - зазначив президент РФ, тому, за його словами, спеціальної комісії належить займатися "аналізом і витягуванням найбільш цінних пропозицій, які будуть надходити від громадян ".

Кілька місяців тому на офіційному сайті міністерства освіти і науки були розміщені первинні пропозиції щодо нового проекту. Як повідомив А.ФУРСЕНКО, ці матеріали обговорювалися в парламенті, Громадській палаті РФ, Російському союзі ректорів. Потім була створена спеціальна комісія, яку очолив радник президента Веніамін ЯКОВЛЄВ. Експерти підготували проект закону до публікації в інтернеті, скоротивши вдвічі вихідні матеріали, і тепер займуться аналізом і відбором пропозицій, що надходитимуть. Обговорення законопроекту "Про освіту" буде проходити протягом трьох місяців, до 1 лютого 2011 року. Новий документ замінить два базових закони - "Про освіту" та "Про вищу і післявузівську професійну освіту", які були прийняті в 1992 і 1996 роках відповідно. У ньому будуть прописані норми по всіх рівнях освіти, включаючи дошкільну, професійне - початкова, середня і вища, і додаткове. Планувалося, що проект нового федерального закону "Про освіту в Російській Федерації" буде розглянутий і прийнятий Держдумою до кінця 2010 року. Проте міністр освіти і науки РФ А.ФУРСЕНКО заявив, що краще пожертвувати термінами, але не допустити прийняття документа, в якому будуть протиріччя.