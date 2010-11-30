ВР не погодила пенсії педагогам у розмірі 80% від зарплати

Верховна Рада України відмовилася внести зміни до статті 57 Закону України «Про освіту» щодо пенсійного забезпечення та оплати праці педагогічних працівників.

Як передає кореспондент УНІАН, за ухвалення відповідного проекту закону проголосував лише 121 народний депутат із 408 зареєстрованих у сесійній залі.

Законопроектом передбачалося запровадження обрахунку пенсії педагогічним працівникам в розмірі 80% від суми зарплати. За кожний повний рік роботи на посадах педагогічних працівників передбачалося збільшення розміру на один відсоток, але не більше, ніж на 90% середньомісячного заробітку.

З метою встановлення соціальної справедливості та заохочення для роботи у загальноосвітніх, дошкільних та позашкільних навчальних закладах науково-педагогічних, педагогічних працівників, які мають вчене звання, пропонувалося встановити підвищені оклади для цієї категорії: за науковий ступінь кандидата або доктора наук відповідно на 15 і 25 відсотків посадового окладу, за вчене звання доцента або професора – відповідно на 20 і 30 відсотків посадового окладу.

Зважаючи на значне навантаження на Пенсійний фонд, законопроектом пропонувалося поетапне введення нової системи обрахунку пенсій педагогічним працівникам.