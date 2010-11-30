Студенти Луганщини написали Президенту близько 4 тис листів

Тільки з Луганської області до Адміністрації Президента України надійде близько 4 тис. листів-анкет, в яких студенти розповіли про свої насущні проблеми. Це результат понад 20 зустрічей депутатів обласної, міських та районних рад зі студентами вузів Луганщини третього і четвертого рівнів акредитації.

Про це пише офіційний інтернет-потрал Луганської обласної ради з посиланням на депутата, голову обласної молодіжної ради Олега АКІМОВА.

За його словами, багато студентів просили поліпшити умови проживання в гуртожитках, зазначали про проблеми з водопостачанням, опаленням і загальним станом будівель, наполягали на необхідності провести в них капітальні ремонти та побудувати нові приміщення.

«Практично всі респонденти висловили побажання - підвищити стипендії хоча б до рівня прожиткового мінімуму. Багато прохань і про надання студентам можливості проходити реальну практику на виробництві, і про допомогу у працевлаштуванні після закінчення вузів », - зазначив О. АКІМОВ.

Також, повідомив він, студенти писали Президенту про проблему забезпечення житлом молодих студентських сімей та щодо пільгового оздоровлення студентів.

О. АКІМОВ вважає позитивним і той момент, що в резльтати проведення акції її організатори і керівники вузів, в яких проходили зустрічі, дізналися про проблеми студентства чимало нового. Наприклад, практично всі респонденти писали, що задоволені якістю освіти, проте активно висловлювалися за скасування Болонської системи. А ще просили відкрити в вузах хороші студентські їдальні, спортивні комплекси з басейнами і електронні бібліотеки.

Як зазначив депутат, анкети-листи, які відправляться до Адміністрації Президента, повинні допомогти керівництву країни виявити найбільш важливі проблеми молоді України та підготувати стратегію їх подолання. Однак вирішенню деяких хвилюючих студентство питань, за словами О. АКІМОВА, можна сприяти і на регіональному рівні. І такі питання будуть розглянуті керівництвом вузів.