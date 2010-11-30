У Тернополі на оплату праці освітян не вистачає 2,5 млн. грн.

У Тернополі на оплату праці працівникам галузі освіти не вистачає 2,5 млн. грн.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на прес-конференції повідомив новообраний міський голова Сергій НАДАЛ.

За його словами, ще 10 млн. грн. бракує для забезпечення опалення у закладах освіти.

«Це показує недолугість тих людей, які працюють у керівництві освітою у Тернополі. Давалося завдання подумати, як можна зекономити на енергоносіях, коли два тижні тому на дворі було +15-18 градусів… А тепер починають говорити про відпустки за власний рахунок, щоб переводити харчування дітей з 3 грн. на 1 грн. І це робиться з посиланням на те, що прийшла нова влада і дає такі вказівки. Розумію, що хтось хоче скомпроментувати нового голову, але нікому це не вдасться», – наголосив С.НАДАЛ.

Він запевнив, що керівництво міста забезпечить нормальне харчування дітей.

С.НАДАЛ заявив, що у зв’язку з проблемами, які виникли, уже з понеділка буде прийнято кадрове рішення щодо керівника міського управління освіти.