Дипломи Острозької академії визнаватимуть в Європі

Національний університет «Острозька академія» прийняли до Європейської асоціації університетів (ЄАУ), яка об’єднує понад 800 провідних університетів Європи.

Про це інформує газета “Рівне Вечірнє“ на своєму інтернет-порталі.

Відтепер академія реалізовуватиме спільні проекти з цими університетами, розраховує на додаткове фінансування, і найголовніше — дипломи випускників академії визнаватимуть в Європі.

“Ми йшли до цього три роки, протягом яких ЄАУ проводила моніторинг усіх напрямів нашої діяльності — від навчального процесу до наукових досліджень та викладацького складу”, - розповів ректор Острозької академії Ігор ПАСІЧНИК.

За його словами, для того, щоб ВНЗ прийняли в асоціацію, потрібні були рекомендації трьох провідних університетів — членів ЄАУ.

“Не без труднощів ми їх отримали — від Варшавського, Мадридського та Вільнюського університетів”, - поінформував І.ПАСІЧНИК.

Директор академії зазначив, що ця подія має вагоме значення не лише для вишу, для Рівненського регіону, жоден вищий навчальний заклад якого досі не був членом ЄАУ, а й для всієї держави, адже тепер є можливість брати участь у міжнародному рейтингу вищих навчальних закладів.

Окрім того, членство в ЄАУ передбачає співпрацю на всіх рівнях — обмін з провідними університетами Європи досвідом, навчальними програмами, студентами та викладачами, можливість фінансування наших проектів за рахунок коштів фондів ЄАУ. Відтепер дипломи випускників Острозької академії визнають в Європі, і вони можуть продовжити навчання в найкращих ВНЗ світу.

Для навчального закладу такий статус також дасть можливість отримувати інформацію про події, тенденції та політичні питання, пов’язані з європейською вищою освітою та науковими дослідженнями. Крім цього, Острозька академія отримає доступ до обмеженої членської зони та членських каталогів, буде брати активну участь в заходах і проектах ЄАУ — конференціях, навчальних семінарах, інституційних оцінках.

Довідка. Європейська асоціація університетів об’єднує понад 800 ВНЗ у 46 країнах Європи. До неї входять провідні вищі навчальні заклади України, як Національний університет ім.І.Франка, Національний університет ім.Т. Шевченка, Києво-Могилянська академія та інші.