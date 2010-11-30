Дипломи Острозької академії визнаватимуть в Європі
Виш прийняли до ЄАУ
Національний університет «Острозька академія» прийняли до Європейської асоціації університетів (ЄАУ), яка об’єднує понад 800 провідних університетів Європи.
Про це інформує газета “Рівне Вечірнє“ на своєму інтернет-порталі.
Відтепер академія реалізовуватиме спільні проекти з цими університетами, розраховує на додаткове фінансування, і найголовніше — дипломи випускників академії визнаватимуть в Європі.
“Ми йшли до цього три роки, протягом яких ЄАУ проводила моніторинг усіх напрямів нашої діяльності — від навчального процесу до наукових досліджень та викладацького складу”, - розповів ректор Острозької академії Ігор ПАСІЧНИК.
За його словами, для того, щоб ВНЗ прийняли в асоціацію, потрібні були рекомендації трьох провідних університетів — членів ЄАУ.
“Не без труднощів ми їх отримали — від Варшавського, Мадридського та Вільнюського університетів”, - поінформував І.ПАСІЧНИК.
Директор академії зазначив, що ця подія має вагоме значення не лише для вишу, для Рівненського регіону, жоден вищий навчальний заклад якого досі не був членом ЄАУ, а й для всієї держави, адже тепер є можливість брати участь у міжнародному рейтингу вищих навчальних закладів.
Окрім того, членство в ЄАУ передбачає співпрацю на всіх рівнях — обмін з провідними університетами Європи досвідом, навчальними програмами, студентами та викладачами, можливість фінансування наших проектів за рахунок коштів фондів ЄАУ. Відтепер дипломи випускників Острозької академії визнають в Європі, і вони можуть продовжити навчання в найкращих ВНЗ світу.
Для навчального закладу такий статус також дасть можливість отримувати інформацію про події, тенденції та політичні питання, пов’язані з європейською вищою освітою та науковими дослідженнями. Крім цього, Острозька академія отримає доступ до обмеженої членської зони та членських каталогів, буде брати активну участь в заходах і проектах ЄАУ — конференціях, навчальних семінарах, інституційних оцінках.
Довідка. Європейська асоціація університетів об’єднує понад 800 ВНЗ у 46 країнах Європи. До неї входять провідні вищі навчальні заклади України, як Національний університет ім.І.Франка, Національний університет ім.Т. Шевченка, Києво-Могилянська академія та інші.