У Краматорську вночі горіла школа
16:14, 30 листопада 2010Освіта
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Проводиться розслідування
У Краматорську Донецької області минулої ночі горіла покрівля загальноосвітньої школи № 17.
Про це УНІАН повідомили у Центрі пропаганди Головного управління МНС України у Донецькій області.
У результаті пожежі, яка виникла вчора о 23.15, було знищено покрівлю і перекриття над спортивним залом на площі 400 кв. м. Загиблих і потерпілих немає.
Пожежа була ліквідована бійцями МНС сьогодні о 1.30. Проводиться розслідування і з`ясовуються причини виникнення пожежі.
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