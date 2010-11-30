Українець став президентом міжнародного форуму інтелектуалів

Громадська платформа «Діалог-Євразія» обрала своїм президентом українського історика, громадського діяча Володимира СЕРГІЙЧУКА.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі народного депутата Андрія ШЕВЧЕНКА, який також брав участь у форумі, що відбувся в Анталії (Туреччина).

Після обрання В.СЕРГІЙЧУК запропонував започаткувати «гуманітарний Давос» - світовий форум, на якому учасники зібрання могли б вести дебати з ключових питань культури, освіти, міжнаціональних відносин.

«Для нас це шанс поширювати свої гуманітарні цінності. Такі риси як толерантність, терпимість, повага – це цінності, завдяки яким Україна може займати сильніші позиції як в Європі, так і в Азії», - сказав В.СЕРГІЙЧУК, коментуючи участь України в організації.

Цьогорічна зустріч учасників платформи «Діалог-Євразія» була присвячена сім‘ї як інституту, що драматично змінюється в умовах прогресу та глобалізації. До української делегації увійшло близько 70 інтелектуалів – письменників, журналістів, учених, - серед яких Іван ДРАЧ, Андрій КУРКОВ, Марія МАТІОС, Володимир МОСТОВИЙ, Василь ШКЛЯР.

*** «Діалог-Євразія» - це недержавний форум інтелектуалів, які представляють 12 країн Східної Європи та Азії. Організація була заснована 1998 року, її першим президентом був відомий киргизький письменник Чінгіз Айтматов.