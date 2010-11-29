Янукович не став професором найпрестижнішого ВНЗ Росії
19:07, 29 листопада 2010Освіта
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Не було часу заїхати до університету?
Президент Віктор Янукович під час візиту до Росії не став почесним професором Московського державного університету імені Ломоносова, як раніше планувалося.
Причиною стала насичена програма візиту - у Януковича не було часу заїхати до університету.
Раніше прес-служба МДУ повідомляла, що український президент прочитає студентам і викладачам лекцію, після чого йому вручать диплом і медаль почесного професора. Журналістам обіцяли дати можливість задати питання учасникам зустрічі.
Згодом анонс прибрали з програми заходів університету.
Основним пунктом програми візиту Януковича було засідання російсько-української міждержавної комісії.
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