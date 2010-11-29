Янукович не став професором найпрестижнішого ВНЗ Росії

Президент Віктор Янукович під час візиту до Росії не став почесним професором Московського державного університету імені Ломоносова, як раніше планувалося.

Причиною стала насичена програма візиту - у Януковича не було часу заїхати до університету.

Раніше прес-служба МДУ повідомляла, що український президент прочитає студентам і викладачам лекцію, після чого йому вручать диплом і медаль почесного професора. Журналістам обіцяли дати можливість задати питання учасникам зустрічі.

Згодом анонс прибрали з програми заходів університету.

Основним пунктом програми візиту Януковича було засідання російсько-української міждержавної комісії.

ТСН