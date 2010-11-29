Японія вперше за 30 років реформувала список ієрогліфів

Міністерство освіти Японії вперше за 30 років змінило кількість ієрогліфів системи кандзі (Joyo Kanji): початковий список з 1945 символів позбувся п`яти елементів і отримав 196 нових. Як пише Лента.Ру, про це 29 листопада повідомляє Bloomberg.

У результаті перелік, який японські студенти вчать в середній школі, буде містити 2136 символів. Останній раз зміни до списку вносилися у 1981 році. Необхідність реформи міністерство обгрунтовує тим, що за минулий з того моменту час повсякденне життя сильно змінилася, і необхідні нові терміни для її опису.

Міністерство зайнялося відбором нових ієрогліфів в 2005 році, коли було зібрано близько 45 тисяч нових символів, що з`явилися в різних джерелах - книгах, інтернеті та ЗМІ. Редактурою списку займалося експертне співтовариство, а також інтернет-користувачі за допомогою коментарів.

Один з нових символів - "утсу" (utsu) - означає депресію і має в своєму накресленні 29 штрихів. Інший ієрогліф, видалений зі списку, - "монме" (monme) - служив в Японії мірою ваги.

Термін "кандзі" буквально перекладається як "букви [династії] Хань" і позначає графічну систему символів, завезену до Японії з Китаю приблизно в V столітті нашої ери. Ієрогліфи прижилися в Японії, оскільки в той час країна не мала власної писемності. Пізніше система видозмінювалася з урахуванням місцевих соціо-культурних особливостей і розділилася на два види складової азбуки - хирагану і катакану.