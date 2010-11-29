Студенти Харкова здадуть кров

1 грудня 2010 р. в Палаці студентів ХПІ (Харків, вул. Пушкінська, 79/1) з 12.00 до 15.00 відбудеться акція зі здачі донорської крові серед студентів Національного технічного університету "Харківський політехнічний інститут" (ХПІ).

Як повідомляє Освітній портал, донорський проект був ініційований волонтерами "Ми разом", спільно з органом студентського самоврядування "Студентський Альянс" Національного технічного університету "Харківський політехнічний інститут". У день донора передбачено забезпечення умов для здачі крові безпосередньо зусиллями пересувної станції Центру переливання крові.

Залучення студентів до системного донорства - це хороша профілактика поширення алкоголізму, наркоманії, ВІЛ/СНІДу. Всі учасники акції отримають безкоштовне обстеження на різні види інфекцій, що найактуальніше у наш час.

Статистичні дані по Україні свідчать: на 1 тисячу населення припадає 14,6 донора, що утричі менше необхідного мінімуму. За період з 1995 по 2010 роки кількість донорів зменшилася удвічі, і продовжує зменшуватися далі. Медики не в змозі самостійно вирішити цю проблему. Скорочення чисельності донорів обумовлене тим, що протягом останніх десяти років, були згорнуті програми популяризації й пропаганди донорства серед населення.