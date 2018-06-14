Work&Travel: На Алясці студент за літо може заробити до 15 тисяч доларів

Cанчата готують влітку, а про участь у літніх закордонних студентських програмах слід подбати взимку, а то й восени. Останніми роками перед українською молоддю відкрилось чимало закордонних горизонтів. До того ж, гроші на подорожі можна не лише витрачати, а й відпрацьовувати. У цьому студентам допомагають програми літнього культурного обміну, у рамках котрих діє віза, що дозволяє легально працювати в обраній країні протягом 3-4 місяців.

США, Австралія, Канада, Франція, Німеччина, Нова Зеландія та Британія – це ті країни, які на сьогодні з радістю приймають закордонних студентів “попрацювати влітку”, а то й залишитись на рік. Для приймаючої країни – дешевша за рідну робоча сила, для студентів – вищі, ніж на батьківщині, зарплати та чудова можливість подивитись світ. Перевагою літніх “робочих” програм дійсно є те, що всі витрачені на них кошти реально відпрацювати навіть за перший місяць перебування у країні. До того ж, досвід роботи за кордоном так чи інакше цінується у вітчизняних роботодавців.

Звісно, престижної роботи чекати не доводиться. Як правило, студенти працюють у сфері обслуговування, рятувальниками у басейнах чи на узбережжі, фотографами, промоутерами, карикатуристами і навіть рікшами. Та робота все ж таки носить більш символічний характер – першим приводом для виїзду за кордон є безпосереднє бажання подорожувати.

Однією з популярних програм на сьогодні залишається Work&Travel USA. Учасниками програми можуть стати студенти денного відділення будь-якого українського ВНЗ у віці від 18 до 23 років. Кожного року завдяки Work&Travel сотні українських хлопців і дівчат відправляються до США, намагаючись урвати собі хоч крихту прославленої “американської мрії”. Повертаються вони з кількома валізами одягу, сучасною технікою та купою нових вражень, котрі на американські долари не перерахуєш. Програма носить такий собі емоційно-споживчий характер, тож незадоволених лишається вкрай мало.

– Сьогодні студенту набагато легше зважитися на поїздку не тільки через досвід друзів, – розповідає менеджер української освітньої компанії Study.ua Віталій Кириленко. – Тисячі відгуків у соціальних мережах, фотографії та відео, а також легкість оформлення на програму сприяють вибору. Від студента вимагається стандартний пакет документів, серед яких звичайні копії паспорту та, наприклад, фотокартки 5х5 із щирою американською посмішкою. Щодо мети подорожі, то пріоритетним для більшості студентів є покращення рівня мови та бажання подивитись світ, аніж банальний заробіток. Усі розуміють, що найкращий внесок у майбутню успішну кар`єру - не гроші, а досвід роботи і впевнений розмовний рівень володіння англійською мовою...

Головні регіони США, котрі влітку “окуповують” українські студенти – Нью-Йорк, Вашингтон та їх околиці, Східне узбережжя та Аляска. Саме на Аляску частіше за все їдуть ті, хто бажають заробити якомога більше. Своєрідний рекорд, встановлений українським студентом на Алясці – 15 тисяч доларів за три місяці. При цьому на молодь чекає не найприємніша робота – обробка та фасування риби. Та й про це можна швидко забути, витрачаючи гроші на континенті.

Аналогічна до програми Work&Travel USA, але відносно нещодавно відкрита – Work&Travel France. Місія програми та сама – здобуття міжнародного досвіду роботи та подорожі. До того ж, студенти отримують Шенгенську візу, що дозволяє окрім Франції побачити ще 25 країн. В основному, вакансії мало чим відрізняються від американських – сфера обслуговування, анімація, сфера продажів. Робота надається відповідно до рівня мови студента. У цьому полягає один з головних недоліків Work&Travel France на відміну від USA – якщо до Америки реально потрапити з низьким знанням англійської і довчити її на місці, то для Франції вимога – рівень мови не нижчий за середній.

Та й за часовими рамками американська програма дозволяє працювати до 7 вересня і подорожувати країною до 30. Французька ж зобов’язує своїх учасників повертатись на батьківщину до кінця серпня. Ну і, звісно, вартість – за Work&Travel France доведеться платити ту ж саму суму, що й за USA, але з невеличкою різницею – після цифри стоятиме значок не долара, а євро.

Якщо ж не вабить ні Америка, ні Франція, то дорога до малодоступних для пересічних українців Австралії чи Нової Зеландії для студентів відкрита. За цими програмами можна працювати від трьох до шести місяців, а згодом і продовжити візу без виїзду з країни. Тобто фактично, Австралія та Нова Зеланді зацікавлені у довгостроковій роботі студентів.

Work&Travel Australia надає студентам можливість працювати у двох основних сферах – готельно-ресторанному бізнесі та сільському господарстві. Тож і на кожний напрям роботи своя ціна за програму – хочеш працювати не на фермі, плати більше. Тут постає й інша дилема: платня за роботу на фермі перевищує готельну, та й сприяє економії коштів – важко на щось витрачати гроші, якщо до найближчого магазину більше 300, а то й 500 кілометрів. Тому зробити правильний вибір важче – адже обирати доводиться між грошима та цивілізацією. А студентів ВНЗ з напрямом сільського господарства очікує приємна знижка від австралійського спонсора програми.

Work&Travel New Zealand пропонує вакансії у сфері ресторанного та готельного бізнесу, туризму. Перевага програми заключається як у її тривалості (до 6 місяців) і продовженні візи, так і у віці учасників. Вона не обмежується студентами стаціонару – на роботу запрошують і аспірантів віком до 30 років. Але й тут знання англійської має бути не нижчим за середній рівень, а то й вищим.

Діє для молодих українців і інший тип програм – Work&Study, що дозволяє студентам не лише працювати та подорожувати, а ще й навчатись. Тривалість програми залежить від обраної країни. Наприклад, у Канаді можна навчатись і працювати до 2 років, у Британії, Німеччині, США та Австралії – максимально рік.

Work&Study UK вимагає від студентів майже вільного володіння англійською, солідних результатів TOEFL. Для стажування у Сполучених Штатах вік студента має бути не меншим за 20 років. Німеччина також вимагає не нижчого за середній рівень мови, до того ж, при в’їзді до країни студент отримує візу на проходження курсів німецької і лише після цього робить запит на легальну працю. Однією з найлояльніших програм залишається Work&Study Australia – працювати можна одночасно з навчанням, а мову можна знати на рівні початківця.

Якщо говорити про фінансовий аспект цих програм, то він не надто втішний – своє бере вартість навчання у закордонних коледжах. Але, знову ж таки, працювати навіть під час навчання ніхто не забороняв, але головна проблема у тому, що в такому випадку роботу студент має шукати сам. Самі ж вакансії для стажування надаються у рамках програми обраним агентством.

Катерина Зінов’єва