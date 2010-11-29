У Москві відкриють Школу Діда Мороза

Школа Діда Мороза в десятий раз відкриється в Москві напередодні Нового року, пишуть РИА-Новости. "Московська Школа Діда Мороза", яка з 2000 року традиційно починає працювати перед новорічними святами в Палаці дитячої (юнацького) творчості на Воробйових горах, знову урочисто відкриється 8 грудня 2010 року.

“У цій школі проходять незвичайні заняття, з таких дисциплін, як історія Російського Діда Мороза, рідна мова, сценічний грим, сценарна справа, акторська майстерність, ігри й танці біля новорічної ялинки", - розповіла прес-секретар Палацу Наталя ЧИСТЯКОВА.

За її словами, щорічно в школі навчаються близько 30 осіб - організаторів новорічних свят освітніх установ міста Москви. Вона додала, що за 10 років існування проекту було підготовлено понад 300 випускників з усіх округів Москви.

Н.ЧИСТЯКОВА уточнила, що в нинішньому році школа працюватиме з 8 по 21 грудня за трьома напрямками - "Дід Мороз", "Снігуронька" і "Організатор" ("Новорічна свита"). Після закінчення навчання кожен учень повинен здати іспит перед своїми головними глядачами - дітьми, і довести, що його по праву можна називати новорічним чарівником. Іспит у випускників школи проходить в три етапи: "Візитна картка", або творчий виступ, "Пошта Діда Мороза", коли випускники відповідають на питання дітей, а останній етап називається "Хоровод біля новорічної ялинки" і являє собою "танцювально-ігровий калейдоскоп" . Кожен випускник школи отримає барвистий іменний диплом з печаткою Російського Діда Мороза і посвідчення Московського інституту відкритої освіти про підвищення кваліфікації з організації святково-ігрової діяльності, зазначила прес-секретар Палацу.