Школярка з Рівненщини стала призеркою лісового конкурсу у Москві

Сімнадцятирічна школярка з Рівненщини Оксана ТРОФИМЧУК стала призеркою Міжнародного лісового конкурсу у Москві, повідомляє ZAXID.NET .

Впродовж двох років О.ТРОФИМЧУК досліджувала досвід використання стимуляторів росту для живців самшиту вічнозеленого. Її дослідження визнали найкращим в Україні, тому дівчина представляла державу на міжнародному конкурсі.

На конкурсі у Москві було представлено учасників із тридцяти країн Африки, Азії та Європи. Із п`яти призових місць Оксана Трофимчук здобула четверте. У конкурсі могли брати участь студенти та школярі віком від чотирнадцяти до двадцяти років.

"У своїй роботі я показувала досвід українських технологій у застосуванні їх на практиці. Суть дослідження полягає у тому, щоб показати міжнародним науковцям, які українські стимулятори росту можна використовувати для озеленення. Для мене це велике досягнення, здобути четверте місце",- сказала О. ТРОФИМЧУК.

Після конкурсу дівчині запропонували безкоштовне навчання у Московському державному університеті лісу. Однак дівчина і її батьки від запрошення відмовились.

"Я б хотіла, щоб моя дитина все-таки навчалася в Україні. В нас є хороший університет лісового господарства у Львові і сильна академія у Києві. Швидше всього, що Оксана вступатиме саме туди. Я вважаю, що українські спеціалісти мають працювати в Україні",- сказала матір дівчини Наталя ТРОФИМЧУК.

Міжнародний лісовий конкурс проходив у Москві вже всьоме. Його мета дізнатися про нові технології, які застосовують у лісівничій і садівничій галузях. Презентувати свої роботи учасники конкурсу мають російською або англійською мовами.