Українська молодь змагається в знаннях європейських мов

У Дніпропетровську в Національному гірничому університеті проходить Міжнародна конференція «Євромови-2010».

Як передає Радіо Свобода , близько двохсот студентів і школярів із різних міст України демонструють знання мов країн Європи.

Як повідомили організатори, учасники конференції виступають із доповідями чотирма мовами: англійською, німецькою, французькою та іспанською. Оцінити їхні знання запросили іноземних викладачів, серед яких представники Кембриджського університету.

Це вже восьма така конференція у Дніпропетровську.