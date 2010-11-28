Українська молодь змагається в знаннях європейських мов
18:10, 28 листопада 2010Освіта
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У Дніпропетровську
У Дніпропетровську в Національному гірничому університеті проходить Міжнародна конференція «Євромови-2010».
Як передає Радіо Свобода , близько двохсот студентів і школярів із різних міст України демонструють знання мов країн Європи.
Як повідомили організатори, учасники конференції виступають із доповідями чотирма мовами: англійською, німецькою, французькою та іспанською. Оцінити їхні знання запросили іноземних викладачів, серед яких представники Кембриджського університету.
Це вже восьма така конференція у Дніпропетровську.
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