На Буковині 82% шкіл забезпечені Інтернетом

У Чернівецькій області створюють єдину базу даних навчальних, виховних та управлінських інноваційних технологій, а також створюють веб-сайти закладів освіти. Цього навчального року комп’ютерними класами забезпечено 377 загальноосвітніх навчальних закладів, що становить майже 100% від загальної кількості закладів освіти другого-третього, першого-третього ступенів.

Про це інформує ZAXID.NET з посиланням на прес-службу Чернівецької ОДА.

Як повідомив сьогодні під час засідання колегії обласної державної адміністрації начальник Головного управління освіти і науки Михайло БАГЕР забезпеченість комп’ютерною технікою загальноосвітніх навчальних закладів за кошти державного бюджету в сільській місцевості становить 97%, в містах цей показник становить 40%. За кошти місцевих бюджетів придбано 56% техніки в міську та 3% у сільську місцевості.

За даними М.БАУЕРА, 120 освітніх закладів області забезпечено мультимедійними проекторами.

В Чернівецькій ОДА повідомили, що нині середній показник із забезпечення комп’ютерами навчальних закладів в Чернівецькій області є вищим, ніж загалом у державі. Позитивним є той факт, що в області зросла кількість навчальних закладів, підключених до Інтернету, – якщо торік Інтернетом мали змогу користуватися учні 76% закладів освіти краю, то вже цьогоріч Інтернетом забезпечені 82% з них. Проте, за словами начальника Головного управління освіти облдержадміністрації, нині потребує вирішення питання забезпечення буковинських навчальних закладів сервісним обслуговуванням комп’ютерної техніки.