На Львівщині відкрили школу, яку будували 13 років

У селі Рясне-Руське Яворівського району Львівської області сьогодні, 26 листопада, відбулося урочисте відкриття школи, будівництво якої розпочалося у 1997 році і тривало 13 років, повідомляє ZAXID.NET .

Потреба в осучасненні і добудові школи у с. Рясне-Руське, до якої доїжджає понад 100 учнів зі Львова виникла іще у 1997 році. Того ж року розпочалося будівництво, розраховане на добудову школи на 240 учнівських місць. Станом на 2010 рік вартість будівництва становила 13,3 млн грн.

"Від початку до кінця будівництва минуло 13 років. Хочу відзначити, що тут дуже велика ініціатива була місцевої громади і місцевого голови. 65% коштів, що пішли на будівництво – це кошти місцевого бюджету і спонсорські кошти, решта 35% профінансовані з обласного та державного бюджету. Тобто люди не чекали, що десь прийдуть і щось збудують", - наголосив у коментарі начальник головного управління освіти Львівської ОДА Михайло БРЕГІН.

В урочистому відкритті школи взяв участь, зокрема, голова Львівської ОДА Василь ГОРБАЛЬ.