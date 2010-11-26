У Києві тепер можна вивчитися на політика

Центр соціально-консервативної політики (Україна) ініціював відкриття в Києві Школи молодого політика.

Як повідомили УНІАН у прес-службі ЦСКП, метою проекту є надання молоді необхідних знань для успішного початку політичної кар`єри.

Перше заняття в Школі провів відомий політолог Дмитро ВИДРІН. Посилаючись на власний досвід, експерт розповів про політичні технології, які використовували команди відомих українських політиків: Леоніда КРАВЧУКА, Леоніда КУЧМИ, Віктора ЮЩЕНКА, Юлії ТИМОШЕНКО, Віктора ЯНУКОВИЧА.

Також учасники проекту обговорили Маніфест Освіченого Консерватизму Микити МИХАЛКОВА, в якому йдеться про нову доктрину розвитку Російської держави і про його відносини з державами-сусідами.

Президент ЦСКП (Україна) Юрій ЛІПЧЕВСЬКИЙ наголосив на важливості проекту для активної української молоді. При цьому він зазначив, що «подібних програм у нашій країні практично немає».

«ЦСКП (Україна) вирішив заповнити пропуск у вихованні розсудливої політично активної молоді. У Росії реалізовуються освітні програми, які допомагають молодим людям удосконалити свої знання, визначити життєвий шлях і одержати початковий досвід, - гарний фундамент для просування кар`єрними сходами», - сказав Ю.ЛІПЧЕВСЬКИЙ.

Серед подібних проектів, що діють в Росії, він назвав Школу російської політики (ЦСКП (Росія), а також Міжнародний експертно-політичний форум «Форос», який більше 10 років проходить в Криму і об`єднує російську і українську молодь, допомагаючи у відновленні дружніх відносин між країнами.

Ю.ЛІПЧЕВСЬКИЙ сподівається, що Школа молодого політика допоможе сформувати в Україні нове покоління лідерів, всебічно освічених, відкритих до співпраці з колегами із сусідніх країн.

Наступне заняття в Школі молодого політика відбудеться 2 грудня. Майстер-клас «Курс ораторської майстерності для молодих політиків» проведе керівник Школи політичної психології Геннадій БАЛАШОВ.