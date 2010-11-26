Кучма вручив студентам стипендії

Екс-Президент України Леонід КУЧМА вручив студентам Чернігівського державного технологічного університету стипендії свого фонду “Україна”.

Як повідомили УНІАН в університеті, минулого тижня єдиний у регіоні вищий навчальний заклад технологічного профілю відзначав 50-річчя свого заснування. На урочистості також було запрошено Л.КУЧМУ, але він зміг відвідати Чернігів за тиждень.

Сьогодні екс-Президент відвідав виш, де оглянув фотовиставку, присвячену 50-річчю університету, та взяв участь у презентації наукових досягнень студентів та вчених.

Також Л.КУЧМА провів поспілкувався зі студентами та професорсько-викладацьким складом ЧДТУ.

Екс-Президент України вручив кращим студентам, переможцям Всеукраїнських олімпіад стипендії Президентського фонду Леоніда КУЧМИ «Україна». Стипендії за власні досягнення отримали 5 студентів-старшокурсників.