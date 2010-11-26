У Крим завезли Букварів російською мовою більше, ніж є першокласників

Міністерство освіти та науки України збільшило видрук букварів російською мовою для АР Крим, передбачаючи подальше збільшення контингенту дітей 1 класу з навчанням російською мовою.

Про це йдеться в листі т. в. о. міністра освіти Бориса Жебровського від 23 листопада 2010 року щодо забезпечення підручниками учнів загальноосвітніх навчальних закладів АР Крим адресованого Міністерству фінансів України, текст якого має в своєму розпорядженні УНІАН.

“Підручники для 1 класу з українською та російською мовами навчання загальноосвітніми навчальними закладами АР Крим станом на 28.10.2010 року отримано в повному обсязі. У 2010 році, передбачаючи подальше збільшення контингенту дітей 1 класу з навчанням російською мовою, збільшено видрук букварів. До книжкової бази АРК доставлено 21 300 примірників “Букваря” (авт. Вашуленко М. С., мова видання російська), що складає 130% від контингенту першокласників”, – йдеться у листі.

У документі також зазначено, що перевидання підручників для 2 класу, профінансоване в 2010 році, станом на 1 листопада 2010 року становить 9 назв підручників, які видрукувані на 100% і доставлені у школи. Із них 4 назви підручників для закладів з російською мовою навчання.

Згідно з листом, учні 3-4 класів Криму на сьогодні забезпечені підручниками на 96%.

Разом з тим, існує невеликий дефіцит підручників для шкіл з українською мовою навчання.

“У зв’язку з тим, що збільшився контингент дітей початкових класів з навчанням українською мовою, а підручники для учнів 3-4 класів не перевидавались протягом 7 років, існує невеликий дефіцит підручників для шкіл з українською мовою навчання”, – написано у документі.

Також зазначено, що підручниками з основ здоров’я для загальноосвітніх навчальних закладів з російською мовою навчання учні 8 класу забезпечені на 184,2%, 7 класу – на 200%, учні 6 класу – на 188,9%, учні 5 класу – на 159,8%. Станом на 16 листопада до МОН АР Крим направлено 30 назв підручників для 10 класу загальним накладом 287 070 примірників, що складає 57,9% від плану завозу.

У пропозиціях до проекту бюджету на 2011 рік МОН враховано видання оригінальних та перекладних підручників з урахуванням мов навчання.

“У той же час міністерство категорично заперечує проти розпорошення друку тиражів підручників для загальноосвітніх навчальних закладів у адміністративно-територіальних одиницях держави, оскільки це призведе до невиправданих додаткових трат з державного бюджету. Статтею 12 Закону України “Про освіту” встановлено, що “випуск підручників, посібників, методичної літератури” забезпечує МОН. Створення “різнобарвних підручників” є неприпустимим”, – підсумовують у міністерстві.