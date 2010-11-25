Янукович стане професором Московського університету

Президент Віктор Янукович стане почесним професором Московського державного університету.

Про це повідомляє Газета.ru з посиланням на прес-службу МГУ.

У ході візиту до Росії президент України прочитає студентам і викладачам МГУ лекцію, після чого йому вручать диплом і медаль почесного професора.

Як відомо, Янукович вже є доктором економічних наук і професором, що не завадило йому під час попередньої виборчої кампанії вписати в свою автобіографію слово "проффессор" з двома "ф".

Курйози, пов`язані з помилками Януковича численні, нагадує Газета.ru.

Так, він називав поетесу Анну Ахматову - Ахметовою, російського прозаїка Антона Чехова - великим українським поетом, плутав Північну і Південну Осетії, Чорногорію з Косово, гору Афон один раз помістив до Палестини, а Ізраїль назвав європейською країною.

Українська правда