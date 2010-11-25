Закупівля автобусів для сільських шкіл профінансована на 30%

Міністерство освіти та науки України інформує Міністерство фінансів, що фінансування угоди щодо придбання нових шкільних автобусів для перевезення дітей, що проживають у сільській місцевості, здійснено на 30%.

Про це йдеться в листі заступника міністра освіти та науки Петра КУЛІКОВА від 23 листопада ц.р., адресованого Міністерству фінансів України, текст якого має в своєму розпорядженні УНІАН.

В цьому листі, що стосується виконання постанови Кабінету міністрів від 26.05.2010 р. №366, зазначається, що на виконання Порядку використання у 2010 р. коштів, передбачених у держбюджеті на придбання шкільних автобусів, затвердженого згаданою урядовою постановою, Тендерним комітетом Мінсовіти у червні-серпні п.р. проведено тендер із закупівлі автобусів.

“За процедурою відкритих торгів визначено переможцем ТОВ “ХАО “Анто-Рус”, з яким укладено договір і додаткову угоду на суму 32 811 856 грн. , кошти у сумі 33млн. виділені. Станом на 22 листопада 2010 р. зазначений договір проавансовано у розмірі 30%, що складає 9,8 млн. грн”, говориться в листі.