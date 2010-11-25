У МОН нема коштів на конверти для відправки сертифікатів ЗНО

У Міністерстві освіти та науки України немає коштів на поштові конверти і марки для відправки сертифікатів учасникам ЗНО у 2011 році. МОН звернулося до Міністерства фінансів з проханням внести зміни до річного розпису асигнувань Держбюджету України на 2010 рік. Про це йдеться у листі МОН щодо перерозподілу бюджетних коштів у 2010 році Текст листа має у розпорядженні УНІАН.

“...Через відсутність необхідних коштів для придбання поштових конвертів та марок Міністерство освіти і науки просить здійснити перерозподіл видатків та внести зміни до річного розпису асигнувань Державного бюджету України на 2010 рік”, – йдеться у документі, підписаному заступником міністра освіти П. М. Куліковим.

У листі зазначено, що відповідно до нового порядку реєстрації осіб, які бажають пройти зовнішнє незалежне оцінювання у 2011 році, кожному, хто подасть документи для участі у тестуванні, персонально буде відісланий сертифікат для проходження ЗНО або обґрунтована відмова.

За даними МОН, планується, що у 2011 році у тестуванні візьмуть участь 312 600 осіб.