Придбання шкільних комп’ютерів під питанням

Міністерство освіти та науки України заявляє про відсутність станом на 22 листопада п.р. бюджетного фінансування на закупівлю навчальних комп’ютерних комплексів для загальноосвітніх навчальних закладів.

Про це йдеться в листі заступника міністра освіти та науки Петра КУЛІКОВА від 23 листопада ц.р., адресованого Міністерству фінансів України, текст якого має в своєму розпорядженні УНІАН.

В цьому листі, що стосується виконання постанови Кабінету міністрів від 02.06.2010 р. №400, зазначається, що згідно з законом України “Про здійснення державних закупівель” та Порядку використання у 2010 р. коштів, передбачених у держбюджеті на інформатизацію та комп’ютеризацію загальноосвітніх навчальних закладів, затверджених згаданою урядової постановою, Інститут іноваційних технологій і змісту освіти проводить конкурсні торги на закупівлю комп’ютерних комплексів. Розкриття пропозицій конкурсних торгів відбулося 10 листопада ц.р. і визначено переможців. Далі в листі говориться : “Станом на 22 листопада 2010 р. бюджетні кошти на закупівлю навчальних комп’ютерних комплексів для загальноосвітніх навчальних закладів не надходили. Інформацію щодо використання бюджетних коштів буде надано після їх надходження у встановленому законодавством порядку”.