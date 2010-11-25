Україна та Єгипет узгодили співпрацю у сфері освіти

Між Міністерством освіти і науки України та Міністерством вищої освіти і наукових досліджень Єгипту підписано Меморандум про першочергові заходи з розвитку співробітництва в галузі освіти і науки на 2010-2013 роки.

Як повідомляє Міністерство освіти та науки України, з української сторони документ підписав міністр освіти і науки Дмитро ТАБАЧНИК , від єгипетської – Міністр вищої освіти і наукових досліджень Арабської Республіки Єгипет Гані ГЕЛЯЛЬ.

Меморандум підписано за результатами Шостого засідання спільної Міжурядової українсько-єгипетської комісії з питань економічного і науково-технічного співробітництва, що пройшло у Єгипті.

Як зазначають в МОН, сьогодні, 24 листопада 2010 року, Д.ТАБАЧНИК взяв участь у засіданні спільної Міжурядової українсько-єгипетської комісії з питань економічного і науково-технічного співробітництва, що відбулося в рамках робочої поїздки Прем’єр-міністра України Миколи АЗАРОВА до Арабської Республіки Єгипет.