Wikipedia запустила спільний проект з ВНЗ

Wikipedia запустила спільний проект з вищими навчальними закладами. Студенти писатимуть статті в енциклопедію і отримувати за це заліки, повідомляє «Руформатор»

Новий проект, що отримав назву Public Policy Initative, дозволить студентам доповнювати, редагувати і створювати статті в Wikipedia - і це буде зараховуватися як частина їхнього курсового проекту. На осінній семестр 2010 року до проекту підключилося дев`ять професорів з восьми університетів. Студентів навчать редагування Wikipedia і видадуть їм завдання.

За словами представників Wikimedia, новий проект з одного боку, допоможе Wikipedia покращити якість статей за деякими гуманітарними та суспільними темами. З іншого боку - цей проект буде корисний і університетам.

Як зазначають викладачі, Wikipedia стає все більш і більш популярним джерелом інформації для студентів, і часто вони беруть її звідти, не замислюючись над якістю. Проект допоможе їм у двох сенсах. По-перше, студенти неминуче навчаться працювати з іншими джерелами: для того, щоб написати щось у Wikipedia, треба взяти щось не з Wikipedia. По-друге, студенти навчаться працювати над матеріалом разом - це важливий принцип wiki. Також вони зрозуміють, як функціонують wiki-спільноти і як наповнюється Wikipedia. Крім того, вони набудуть досвіду енциклопедичної роботи.

"Ми хотіли б розповсюдити проект на інші навчальні заклади і навіть за межі англомовної Wikipedia", - говорить представник Wikimedia Foundation Ліан ДЕВІС.