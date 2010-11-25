В Естонії на збереження національної мови виділять більше 60 млн євро

Уряд Естонії в четвер схвалив програму розвитку естонської мови на 2011-2017 роки, виділивши 959 млн крон (більше 60 мільйонів євро) на заходи, що гарантують збереження естонської мови як державної в усіх сферах діяльності.

Про це пиуть РИА-Новости з посиланням на прес-службу естонського уряду.

На думку авторів програми з Міністерства науки і освіти, естонська мова, як мова невеликого народу, потребує державної підтримки, яка зможе гарантувати його збереження і подальше використання. Програма передбачає мовні дослідження, вивчення та збереження регіональних діалектів, нагляд за використанням мови в суспільному житті, а також навчання і пропаганду естонської мови за кордоном