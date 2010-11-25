Британські студенти знову вийдуть на мітинги 30 листопада

Наступні масові акції протесту британських учнів проти підвищення плати за освіту пройдуть у Великобританії 30 листопада.

Про це пишуть РИА-Новости з посиланням на інформацію представників ініціативної групи лондонських студентів.

Напередодні по країні прокотилася чергова хвиля демонстрацій проти планів уряду скоротити видатки на освіту та з 2012 року підняти плату за навчання в університетах майже у три рази. Як повідомили студенти, акції не будуть припинятися, поки уряд не піде на поступки.

Наймасовіший мітинг в середу пройшов в Лондоні у будівлі Казначейства, який, як і попередня акція два тижні тому, знову переріс у зіткнення з поліцією. У результаті більше десяти людей отримали незначні травми - з них два офіцери поліції, 32 людини були затримані. При цьому цього разу поліція застосувала так звану тактику "kettling" (від англійського kettle - "чайник"), затиснувши протестуючих в щільне кільце і утримуючи їх на обмеженій території протягом декількох годин.

У Лондоні вже наростає хвиля невдоволення і критики на адресу Скотланд-Ярду, який протягом майже шести годин не випускав студентів з вулиці Уйатхолл, роздаючи замерзлим студентам і школярам тільки воду.

"У більшості міст вчора мітинги пройшли мирно, ми вважаємо вчорашні протести дуже вдалими, але в Лондоні поліція повелася з протестуючими огидно", - сказав один зі студентів, додавши, що подібним застосуванням сили поліція буде тільки далі провокувати студентів і школярів.

У свою чергу головний комісар Поліції Лондона на прес-конференції в четвер заявив, що дії Скотланд-Ярду були виправданими та ефективними. За його словами, два тижні тому, коли мітингувальники змогли прорватися в хмарочос штаб-квартири правлячої Консервативної партії, поліція припустилася помилок, однак на цей раз тактика "була вірною". Підтримала дії уряду і глава британського МВС Тереза МЕЙ.

"Ми побачили повторення ситуації двотижневої давності, коли більшість учнів протестували мирно, але невелика група вважала за краще діяти агресивно. Дії поліції в цій ситуації були виправдані, і офіцери спрацювали дуже професійно", - сказала міністр в ефірі телеканалу Sky News.

Уряд поки відстоює свої плани реформи системи фінансування вищої освіти. Між тим, канцелярія Даунінг-стріт у четвер розповсюдила заяву про те, що голосування з питання підвищення плати за навчання відбудеться в парламенті до Різдва.