Шимон Перес: Україна знаходиться між Європою і Росією. Це наче ви спите поряд зі слоном. Один його рух – і вас уже немає

– Сьогодні офіційний візит Президента Ізраїлю в нашу країну. Він уже спілкувався з Президентом України, з іншими керівниками, але він знайшов час для зустрічі з вами. Саме тому я хочу сказати, що ми з вами дуже “lucky” – дуже щасливі, бо нам пощастило, – перед початком публічної дискусії Шимона Переса з українським студенством оголосив організатор зустрічі, відомий бізнесмен Віктор Пінчук.

Українська молодь зустрічала 87-річного Президента Ізраїлю стоячи.

– Те, що зараз коїться навколо – змінює світ. Але намагайтеся його не змінювати. Змінюйте себе – звернувся зі вступним словом Шимон Перес. – Якщо тут хтось скаже, що майбутнє за молодими – викиньте цю людину з кімнати. Майбутнє – за старими, за молодими – сьогодення, а це набагато важливіше. Виховуйте себе так, щоб ваша молодість була планетарна, а свідомість – національна. Вивчайте науку. Вона розплющує нам очі і показує те, що ми самостійно бачити не хочемо.

Щоб побачити на власні очі Президента Ізраїлю, а ще й поставити йому своє запитання студенти з усіх куточків України мали пройти відбір. Кожен бажаючий написав невелике есе-мотивацію, чому він хоче бути присутнім на цій зустрічі. “Несанкціонованих” питань не було. Все завчасно узгоджували з організаторами, які, за їхніми словами, “відібрали найцікавіші”.

Першою закордонному гостю поставила питання студентка КНУ ім. Т. Г. Шевченка Катерина.

– Кажуть, що наша молодь деградує. А як Ви вважаєте?

– Ті люди, які так кажуть, не мають рації, – не вагаючись відповів Перес. – Справа в тім, що наша молодь зараз дуже рано дозріває: у 14 років ми уже маємо особу готову фізично і обізнану інтелектуально. І дехто не хоче або не може сприймати цей факт нормально... Пильнуйте за своїми батьками, вчителями і друзями. Батьки вас люблять, але не знають, чим допомогти. Вони люблять вас сильніше за всіх. Люблять настільки, що іноді можуть забирати у вас свободу. Вчителі за вас бояться, бо вони вклали у кожного з вас частинку себе. І тому їм страшно, як поведуться з їхньою душею. А справжні друзі вас любитимуть при будь-яких обставинах... Ви можете бути такими ж великими, як і ваша мета. Тож не змарнуйте себе і свою молодість на побутові дрібниці, і ви побачите, як ви почнете приносити користь людям.

Вихованка Києво-Могилянської академії поцікавилася думкою Президента Ізраїлю щодо інноваційних реформ в Україні.

– Спочатку треба вирішити проблеми України, зокрема географічну, – наголосив Шимон Перес. – Україна знаходить поруч з двома великими сусідами – Європою і Росією. Це наче ви спите поряд зі слоном. Один його рух – і вас уже немає. А Україна тут має грати роль містка між ними...

Президент Ізраїлю переконаний, що майбутнє України – в науці.

– І протягом наступних 10 років ми всі побачимо значні зміни у всьому. Міць електронних машин досягла вражаючих масштабів: ще 25 років тому 1 комп`ютер не влазив у цю кімнату, а зараз кожен з вас має у своїй кишені маленький світ. До цього часу ми просто технологічно копіювали частини свого тіла: руки, очі, але не змогли скопіювати мозок. Тільки декілька років тому з`явились певні зрушення у цьому напрямку.

– Чи є питання, на які ви досі не можете відповісти? – поцікавився у високого гостя вихованець Донецького національного університету Андрій

– Насправді, таких питань значно більше ніж відповідей, – замислюється літній політик. – Мені 87 років, а я і досі не знаю, хто я. І ви всі теж не знаєте, хто ви. У своєму віці наразі я б хотів познайомитись з собою, в першу чергу. І вам всім раджу це зробити.

– Сьогодні молодь може жити у віртуальному світі соціальних мереж і створювати там свій демократичний світ – почав свою прощальну промову Шимон Перес. – Треба бути сучасним морально, а інтелектуально – випереджати свій час. Намагайтесь жити завтрашнім днем і завжди будете в курсі подій.

Після дискусії літній політик був не проти фото на пам’ять з найбільш активними студентами. Залу зарубжіний теж покидав під гучні оплески.

– Видно, що Шимон Перес – політик, який має великий життєвий досвіт. І дуже приємно, що він приїхав поділитись цим досвідом з нами, – захоплено ділилася враженнями після зустрічі студентка Чернігівського державного технологічного університету Алла.

– Публічні дискусії – це проект, який реалізується фондом Віктора Пінчука уже протягом чотирьох років. Головна його мета – формування нової генерації соціально відповідальних лідерів, – розповідає керівник Департаменту комунікацій Фонду Віктора Пінчука Денис Казван. – Авжеж, головний фокус завжди робиться на молодь. Хоча на деяких лекціях бувають представники більш старшого покоління, дипломатичного корпусу. Шимон Перес не вперше бере участь у заходах Віктора Пінчука. Рік тому він був одним з учасників щорічної конференції Ялтинської Європейської стратегії. У нього тоді було включення через телеміст, але тепер він тут був наживу присутній і спілкувався з молоддю з усіх регіонів України.

Ігор Гончарук