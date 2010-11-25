“Ленін був замовником Голодомору, а Сталін – лише сумлінним виконавцем”

24 листопада у Київському будинку вчителя відбувся вечір, присвячений пам’яті жертв Голодомору 1932-1933 років за ініціативи Всеукраїнського товариства «Просвіта» ім. Т. Г. Шевченка.

Як повідомляє кореспондент УНІАН, під час заходу було продемонстровано епізод із фільму-дилогії «Українська ніч 1933», який був знятий лауреатом Шевченківської премії, режисером Л. П. Бужком.

Дослідники теми Голодомору 1932-1933 років намагалися прояснити проблематику обговорюваного історичного періоду, визначити причини та “замовників національного злочину”.

“Я в руках тримаю документ, в якому криється таємниця, – розповідає відомий український майстер і філософ Микола Сядристий. – НЕП – це підготовка війни з селянством. У жодній радянській книзі не говориться про те, що Ленін був замовником цієї справи (Голодомору), а Сталін – лише сумлінним виконавцем. Підтвердженням моїх слів є стаття Ворошилова в газеті “Правда” 24 – 25 січня 1939 року”.

Під час дискусії також обговорили реакцію сучасної влади на Голодомор, визнання “правонаступницею СРСР” Росією факту геноциду українського народу, взаємовідносини України і Росією на тлі національного підґрунтя.

“Ця війна проти України ведеться зі сталінських часів. Сьогодні вона досягла також досить небезпечного стану. Якщо буде прийнятий закон, запропонований Єфремовим (Закон про мови - УНІАН), і Янукович пробуде при владі 10 років, то українська мова зникне, – зазначив доктор юридичних наук, професор, автор багатьох публікацій про Голодомор Володимир Василенко. – Нас намагаються переконати, що в нас спільна історія з Росією, що ми не маємо власної історії, і що ми - взагалі ніхто”.

У рамках вечору пам’яті також пройшла презентація книги Аркадія Сидорука «Голодомор: коли Україна і світ визнають правду? Роздуми над трагедією».

Катерина Полтавець