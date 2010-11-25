Шимон Перес: майбутнє – за старими

87-річний Президент Ізраїлю Шимон Перес зустрівся з українськими студентами в рамках його офіційного візиту до України.

“Сьогодні офіційний візит Президента Ізраїлю в нашу країну. Він уже спілкувався з Президентом України, з іншими керівниками, але він знайшов час для зустрічі з вами. Саме тому, я хочу сказати, що ми з вами дуже “lucky” – дуже щасливі, бо нам пощастило,” – на початку публічної дискусії зі студентами оголосив організатор зустрічі, відомий бізнесмен Віктор Пінчук.

“Те, що зараз коїться навколо, змінює світ. Але намагайтеся його не змінювати. Змінюйте себе, – звернувся зі вступним словом до студентів Шимон Перес. – Якщо тут хтось скаже, що майбутнє за молодими – викиньте цю людину з кімнати. Майбутнє – за старими, за молодими – сьогодення, а це набагато важливіше. Виховуйте себе так, щоб ваша молодість була планетарна, а свідомість – національна”.

Перес також зазначив, що не погоджується з розповсюдженим в Україні твердженням, що молодь деградує.

“Зараз молоді люди просто дуже рано дорослішають, – наголосив він. – У 14 років ми уже маємо готову особу фізично та обізнану інтелектуально”.

На запитання студентки НаУКМА про інноваційні реформи в Україні, Перес відповів, що треба спочатку вирішити проблеми України, зокрема географічні. Однак додав, що майбутнє України в науці, і через 10 років ми побачимо значні зміни.

Насамкінець Шимон Перес дав студентам пораду: “Не сприймайте себе легковажно, і ви помітите, що будете робити добро і для себе, і для України.”

З офіційним візитом в Україні Президент Ізраїлю пробуде до 26 листопада включно.