Британські студенти знов мітингують

Британські студенти, а також школярі, що приєдналися, в середу знову проводять масові акції протесту проти планів уряду підвищити плату за освіту.

Як пишуть РИА-Новости, попередні марші протесту, організовані Національною професійною спілкою студентів, пройшли 10 листопада. При цьому в Лондоні мітинг, що зібрав близько 50 тисяч осіб, закінчився зіткненнями з поліцією після того, як близько 500 осіб прорвалися у штаб-квартиру Консервативної партії Міллбенк-тауер.

На нинішні акції студентів і співчуваючих виводить протестний рух Education Activist Network. З ранку мітинги почали збиратися в Брайтоні, Оксфорді, Манчестері і ще десятці міст. До студентів і школярам Англії та Уельсу, яких торкнуться плани уряду, на знак солідарності приєдналася і Шотландія, незважаючи на те, що в рамках деволюції питання фінансування освіти вирішуються шотландською владою, а не британським урядом. Невдоволення з боку студентів викликають плани уряду значно скоротити витрати на освіту, в тому числі на вчительські гранти, і фінансувати освітні потреби за рахунок підвищення вартості навчання.

З 2012 року мінімальна планка буде піднята до шести тисяч фунтів стерлінгів на рік з правом університетів підняти плату до дев`яти тисяч на рік - у три рази нинішньої мінімальної межі.

В акціях беруть участь всі, хто виступає проти скорочення бюджетних витрат. Education Activist Network закликала прийти на акцію замість занять і школярів - саме вони через кілька років будуть змушені після вступу до університетів платити в три рази більше. Агентство повідомило, що в Лондоні зібралися тисячі людей, відбулися виступи на Трафальгарській площі та біля урядових будівель. Пізніше марш протесту мав рушити до штаб-квартири британської Партії ліберал-демократів. Основна частина невдоволення студентів спрямована саме проти Ніка КЛЕГГА - віце-прем`єра і лідера "лібдемів", який обіцяв у своєму передвиборному маніфесті, що буде протистояти планам підвищення плати за освіту, а тепер фактично підтримав їх. Увечері студенти планують зібратися біля резиденції прем`єр-міністра на Даунінг-стріт.

Поліція Лондона попередила студентів, що, якщо ті знову влаштують безлади, затримань буде більше. Хоча профспілка засудила агресію, заявивши, що збирала людей виключно на мирний протест, ніхто не може сказати, хто і де може влаштувати провокацію. Два тижні тому було затримано 50 осіб, кілька десятків отримали легкі травми, 14 з них, включаючи сімох офіцерів поліції, були госпіталізовані. Скотланд-ярд попередив, що затримання почнуться при перших же ознаках заворушень.