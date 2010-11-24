На Луганщині в шкільну програму можуть повернути "Молоду гвардію"

Колишні комсомольці Луганщини попросили президентів України і Росії повернути до шкільної програми роман "Молода гвардія".

Про це передає Освітній потрал з посиланням на прес-службу Луганської обласної ради.

Також ініціатори ідеї просять нагородити бойовими винагородами (посмертно) 5 членів підпільної комсомольської організації "Молода гвардія": Василя Гукова, Надію Петрачкову, Василя Борисова, Анатолія Ковальова та Юрія Полянського.

Герої не увійшли до списків нагороджених в 1943 році через поспіх і недостатнє дослідження історії молодогвардійського підпілля, зазначається в повідомленні.

Відповідне звернення на адресу Віктора ЯНУКОВИЧА і Дмитра МЕДВЕДЄВА направили учасники зустрічі, яка відбулася в Москві в Культурному центрі України на Старому Арбаті. Вона була організована для презентації фотоальбому "Юність комсомольська моя. Час, люди, долі", виданого в Луганську групою вихованців ВЛКСМ до 90-річчя комсомолу Донбасу.