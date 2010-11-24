У Львові відбудеться Фестиваль студентської пісні

Завтра, 25 листопада у Львові пройде Перший Фестиваль студентської пісні «Голос молодого серця».

Про це пише ZAXID.NET з посиланням на прес-службу Львівської міської ради.

Організатори – Студентська рада Львова за підтримки управління молоді сім`ї та спорту Львівської міської ради.

Голова оргкомітету фестивалю Христина ПАНЬКІВ повідомила, що участь у конкурсі візьмуть найобдарованіші володарі пісенного потенціалу та унікальних голосів серед студентської молоді міста – представники 13 вишів (22 учасники). Відбірковий тур відбувся 18 листопада.

"Сподіваюся, що конкурс стимулюватиме творчий ріст митців у сфері музичної культури і стане поштовхом для їх подальшого творчого та професійного росту", - додала Х.ПАНЬКІВ.

Концерт розпочнеться о 17.00 у Львівському міському палаці культури імені Гн. Хоткевича.