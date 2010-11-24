В Управлінні освіти Запорізької ОДА виявили порушень на 2,5 млн. грн.

Співробітники КРУ під час перевірки процесу проведення закупівель за державні кошти Управлінням освіти і науки Запорізької обласної державної адміністрації виявили порушень на суму понад 2,5 млн. грн.

Як передає кореспондент УНІАН, за даними начальника відділу контролю у сфері держзакупівель Запорізького територіального управління КРУ Олександра ПІДМОГИЛЬНОГО, в результаті перевірки закупівлі послуг дитячих і студентських літніх таборів з 3 лотів Управлінням освіти і науки ЗОДА "встановлено, що документи, представлені учасником торгів, - ТОВ "Інтер", який надав тендерні пропозиції з 2 лотів, не відповідають вимогам, встановленим у тендерній документації".

Проте, за даними О.ПІДМОГИЛЬНОГО, "члени тендерного комітету Управління вказані пропозиції учасника не відхилили, його було безпідставно допущено до оцінки, а процедуру закупівлі не скасовано, що призвело до неправомірного обрання переможців торгів - того ж ТОВ "Інтер", з яким укладено договір на загальну суму 2 млн. 546,8 тис. грн., що свідчить про недотримання замовником принципу державних закупівель у частині об`єктивної й неупередженої оцінки тендерних пропозицій учасників".

На сьогодні, у зв`язку з виявленням факту порушення вимог законодавства, яке регулює процес закупівель за держкошти, трьох посадових особи Управління вже притягнуто до дисциплінарної відповідальності.

"Крім того, матеріали перевірки для ухвалення відповідного рішення передано в прокуратуру Запорізької області", - повідомив О.ПІДМОГИЛЬНИЙ.