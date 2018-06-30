«Польща без кордонів»: працевлаштування кожного бажаючого українського студента у Польщі стає реальним

18-20 листопада 2010 року в Києві у Центрі ділового та культурного співробітництва «Український Дім» пройшла виставка «Освіта та кар’єра – 2010», на якій були представлені українські та зарубіжні освітні заклади, що презентували широкий спектр освітніх послуг. Виставка дала змогу відвідувачам – молоді, випускникам та їх батькам – порівняти перспективи, які відкриваються перед ними у разі вибору того або іншого закладу, до яких, безсумнівно, належать умови отримання освіти, умови та розмір сплати за неї та можливості працевлаштування по закінченні того або іншого навчального закладу.

Під час виставки ми поспілкувалися з керівником польської недержавної організації «Польща без кордонів» (Stowazyszenie Polska Bez Granic) Тадеушем Лісовським.

Пане Тадеуше, розкажіть, будь ласка, про діяльність організації «Польща без кордонів»?

Недержавна організація «Польща без кордонів» була створена на початку 2010 року. Головною метою ми ставимо собі уніфікацію вимог по працевлаштуванню студентів з Європейського Союзу та з країн колишнього пострадянського простору, що проходять навчання у Польщі. На сьогодні ми є лідером цього напрямку у Польщі. В рамках програми «Польща-Схід» ми працюємо над забезпеченням найкращих студентів Корпорації стипендіями та над полегшенням процедури їх працевлаштування. Основним нашим партнером, при чому не тільки в Україні, є Корпорація «Українсько-польський центр академічних обмінів». Оскільки ми працюємо з Корпорацією на договірних партнерських умовах, питанням допомоги у працевлаштуванні українських студентів, що приїхали до нашої країни за контактом з Корпорацією, ми займаємося першочергово. Про динамічний розвиток Корпорації, про збільшення кількості польських навчальних закладів, з якими нею укладено договори про партнерство, я особисто мав розмови з Європейськими послами, які високо оцінили комплексний підхід Корпорації до надання освітніх послуг українським студентам. Така висока оцінка підтверджується й підсумками виставки «Освіта та кар’єра – 2010», в ході якої Корпорацією було репрезентовано найбільш комплексний продукт, та підтверджено, що саме її студенти матимуть підтримку державних органів України в особі Міністерства у справах сім’ї, молоді та спорту України.

Чи допомагаєте ви студентам з-за кордону адаптуватися в чужій для них країні?

Українці та поляки мають подібну ментальність, що значно полегшує процес адаптації ваших студентів у нашій країні. Із цього виходили і представники органів місцевого врядування Польщі, які переймаються забезпеченням найсприятливіших умов навчання для українців.

Які перспективи працевлаштування українських студентів у Польщі?

Перспективи працевлаштування українських студентів у Польщі полягають насамперед у сфері послуг, в готельному та туристичному бізнесі. В подальшому, коли знання польської мови поліпшуються, можливе й працевлаштування за фахом згідно з дипломом, на здобуття якого спрямоване навчання. Але й у сфері обслуговування та без відриву від стаціонарного навчання студенти можуть отримувати до 2000-2500 злотих (еквівалент 4000-5000 гривень) на місяць, і це при пільгових умовах сплати за навчання студентам Корпорації близько 2000 гривень на місяць.

Завданням нашої організації є допомога у забезпеченні офіційних дозволів на працевлаштування українським студентам. І працевлаштування кожного бажаючого на сьогодні стає реальним – з травня 2011 року ринок праці для іноземців у Польщі буде значно розширено завдяки тому, що для 3 мільйонів громадян інших держав Євросоюзу відкриється можливість виїхати на роботу до Німеччини та навіть отримати кошти для переїзду у випадку працевлаштування від німецького уряду за урядовою програмою Німеччини. Поляки мають змогу отримувати подвійне громадянство, тому за прогнозами, велика кількість польських громадян скористається такою можливістю, а українські студенти матимуть більше можливостей отримувати додатковий заробіток під час навчання, та, як наслідок, підвищувати власну кваліфікацію згідно обраної професії.