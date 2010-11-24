Томенко: лише студентство може зупинити комерціалізацію освіти

Заступник Голови Верховної Ради України Микола ТОМЕНКО висловлює сподівання, що студентство активно включиться у дискусію про нові правила прийому до вищих навчальних закладів і зупинить тотальну комерціалізацію вищої освіти, яка відбувається в Україні.

Як повідомили УНІАН у прес-службі М.ТОМЕНКА, він нагадав, що лише завдяки студентським заходам вдалося частково зменшити перелік платних послуг у вищих навчальних закладах. Натомість, за його словами, низка рішень Міністерства освіти, зокрема, наказ №961 від 19 жовтня 2010 року, яким були затверджені нові умови прийому до вищих навчальних закладів України, засвідчує прагнення чиновників (очевидно, підкріплене бажанням багатьох керівників вищих навчальних закладів) йти на перетворення вишів на «машини для заробляння коштів», а не інституції, які забезпечують конкурентну та якісну освіту.

Серед нововведень згаданого наказу М.ТОМЕНКО назвав сумнівними врахування у системі зовнішнього тестування пільг для призерів всеукраїнських олімпіад та Всеукраїнських конкурсів науково-дослідних робіт членів Малої академії наук (яким призначаються додаткові бали – 50 за диплом першого ступеню, 40 – другого і 30 – третього) і цільовий прийом за державним замовленням для підготовки фахівців для агропромислового комплексу, залізничного транспорту, митних органів і соціальної сфери сільської місцевості на підставі направлень «органів освіти» облдержадміністрацій, а також міністерств та інших центральних органів виконавчої влади. Окрім того, дискусійним, на його думку, є надання додаткових 20 балів при вступі для навчання на природничо-математичних та інженерно-технічних спеціальностях особам, які у рік вступу закінчили відповідні підготовчі курси вищого навчального закладу.

Віце-спікер також зазначив, що досі ніхто не звернув увагу на появу ще одного цікавого листа, направленого керівникам вишів - «Щодо документів про вищу освіту з відзнакою» від 9 червня 2010 року. Ним, зокрема, передбачається, що документ про вищу освіту з відзнакою для спеціаліста або магістра видається незалежно від результатів навчання цієї особи за рівнем бакалавра. Тобто, пояснив М.ТОМЕНКО, можна отримати «червоний диплом», наприклад, закінчивши «бакалаврат» на «трійки».

«Зрозуміло, що такий принцип є не лише несправедливим, а й відкриває безмежні можливості фінансового стимулювання в отриманні «червоного диплому» за магістратуру», - зауважив М.ТОМЕНКО.

Він наголосив, що сьогодні необхідне активне втручання студентства, і висловив сподівання, що на Всеукраїнському форумі лідерів студентського руху «Студентське самоврядування України в новому десятиріччі: досвід та нові виклики», який відбудеться 26 листопада у Вінниці, студенти заявлять спільну позицію щодо, як мінімум, серйозного редагування нових правил прийому до вищих навчальних закладів.