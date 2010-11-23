Обираючи роботодавця студенти найбільше цікавляться зарплатою

Обираючи роботодавця студенти найбільше звертають увагу на зарплату та можливість професійного розвитку

Про це йдеться в повідомленні аудиторської компанії «Ернст енд Янг» про результати проведеного в травні-липні 2010 року дослідження «Найкращий роботодавець України на думку студентів». В опитуванні взяли участь 2 тис. 179 студентів із близько 60 університетів України (в прес-релізі похибка не вказується).

Так, оцінюючи роботодавця, як інформують в «Ернст енд Янг», студенти виходять з таких критеріїв: 59% кандидатів цікавить висока заробітна плата (у 2008 – 69%), 52% вивчають можливості для особистого та професійного розвитку (у 2008 році – 56%), 48% цікавляться перспективами кар’єрного росту (у 2008 році – 41%), а 43% звертають увагу на те, яку позицію посідає компанія на ринку (у 2008 році – 34%).

Крім того, дослідження показало, що за час кризи дещо змінилися джерела, до яких звертаються студенти, шукаючи інформацію про роботодавців. У 2010 році 33% опитаних назвали родичів /друзів головним джерелом інформації про потенційних роботодавців, порівняно з 39,5% під час дослідження у 2008 році. З незначним відставанням далі йдуть – ЗМІ, вебсайти з працевлаштування та дні кар’єри, які у 2010 році студенти називали частіше, ніж два роки тому. Найбільше – на 10% – виросла важливість такого джерела інформації, як днів кар’єри.

Коментуючи отримані результати представник «Ернст енд Янг» Ольга ГОРБАНОВСЬКА відзначила, що три головні критерії при виборі роботодавця залишаються незмінними вже кілька років: рівень зарплати, можливості для професійного розвитку та кар’єрного зростання, однак менше студентів згадували перші два критерії як значущі. Тим часом, за її словами, серед інших чинників привабливості найбільше (на 14%), порівняно з 2008-м, зросла важливість готовності компаній брати студентів на роботу. Експерт зазначила, що разом із зростанням важливості днів кар’єри, це свідчить про те, що сьогодні студенти більше цінують можливість працевлаштування.

“Проблеми майбутніх випускників з пошуком роботи відобразилися також у тому, що менше респондентів звертають увагу на розмір зарплати і можливості кар’єрного росту. Тепер студенти більше цікавляться стратегічними чинниками, такими як позиція компанії на ринку та можливості професійного розвитку. У нинішній ситуації роботодавці, які пропонують програми стажування та зуміли налагодити ефективну комунікацію зі студентами, будуть більш успішними в залученні талановитих випускників», - резюмувала О.ГОРБАНОВСЬКА .