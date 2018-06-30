Польські освітяни: Якщо б у наших гуртожитках не було Інтернету, там би ніхто не мешкав

Партнерами корпорації “Українсько-Польський центр академічних обмінів” стає все більше університетів Польщі. Віднедавна до центру приєднався Сілезький університет у Катовицях (інша назва – Шльонський). Це другий за кількістю студентів польський ВНЗ, в якому навчається понад 40 тисяч поляків і іноземців. Проте лише одиниці українців до сьогодні наважувалися здобувати там вищу освіту. Тож представники Сілезького університету приїхали до Києва, щоб розповісти юними українцям про переваги і особливості навчання у їхньому виші.

УНІАН побував на зустрічі польських освітян з українськими студентами.

– Відомо, що через декілька років студентів буде все менше і менше, тому ми зацікавлені, щоби студенти з інших країн приїжджали до нас і навчалися у нас, – розповідає співробітниця Іноземного відділу Сілезького університету Евеліна Долюк.

Основні вимоги для вступу – це шкільний атестат (бажано з високими балами) або диплом бакалавра (якщо йдеться про магістратуру), і сертифікат про знання польської мови.

– Але якщо абітурієнт знає польську, але не має жодного сертифікату мовних курсів, то може звернутися до нас у школу польської мови і культури, яка працює при Сілезькому університеті, і підтвердити свої знання мови, – зазначає співробітниця Іноземного відділу Сілезького університету Йоанна Лясковська. – Адже майбутні студенти мають бути спроможні зрозуміти лекції, читати польські книжки.

На деяких спеціальностях у виші викладання ведеться англійською мовою, але їх не так багато. Загалом Сілезький університет пропонує 12 факультетів, 46 напрямків і 126 спеціальностей. Обирати є з чого, не дарма девіз університету – “обери правильний напрямок”.

– Великим попитом серед студентів користується філологія, інформатика, радіо і телебачення, але там дуже великий конкурс – розповідає Йоанна Лясковська.

Це і не дивно. Адже лекції на факультеті телебачення і радіомовлення читає всесвітньо відомий режисер Кшиштоф Зануссі. До речі, без творчого доробку вступити на будь-який з мистецько-творчих факультетів не можливо. Майбутні режисери приносять свої фільми, художники – картини.

Польські освітяни розповідають, що найбільший плюс для українців в отриманні вищої освіти у ВНЗ Польщі – це європейський диплом, який визнається усіма країнами ЄС.

– До нас приїжджають студенти з Іспанії, Греції, Естонії, – розповідає Йоанна. – І українські студенти також зможуть їздити за програмами обміну в будь-яку країну ЄС на семестр чи два. У нас трохи інший спосіб надання освіти студентам. Більше свободи. Викладач каже: треба приготувати те і те. І студент багато часу працює самостійно. Лекції у нас не обов’язкові. У нас не існує, як у вас, книжки, де перевіряють, чи був студент на парі чи ні. Ти можеш не ходити, але скласти іспити мусиш.

Вартість навчання у Сілезькому університеті коливається у межах 2-3 тисяч євро на рік. Проте на прохання студента, ректор може надати знижку. Якою саме вона буде – вирішує комісія на чолі з керівником вишу. До того ж всі іноземці мають право отримувати стипендію за навчальні досягнення – це десь сто євро на місяць.

У Сілезькому університеті не тільки навчають студентів, а й допомагають їм працевлаштуватися у період навчання чи навіть відкрити власний бізнес.

– У нас в університеті працює Бюро кар’єри. Ми там навчаємо студентів, як написати резюме, як себе поводити на співбесіді, надаємо пропозиції від роботодавців, – розповідає Евеліна. – Наш університет також співпрацює з відомими компаніями, в яких студенти можуть проходити стажування. Приймають не тільки поляків, а і всіх іноземних студентів. Завдяки фондам ЄС допомагаємо нашим вихованцям відкрити власну справу. І деякі студенти на другому курсі вже мають свій бізнес.

До речі, роботодавці у Європі, враховують у резюме наявний досвід роботи студента, хай навіть і некваліфікованої та короткострокової. Для них важливо – що молода людина є соціально активна і не лінива.

Студентське життя у Польщі не тільки багате на розваги і дозвілля, а й доволі комфортне. У кімнаті гуртожитку не може мешкати більше трьох осіб. У гуртожитках є бібліотеки, пральні машини, і, звісно, Інтернет.

– Якщо б у гуртожитках не було Інтернету, там би ніхто не мешкав, – жартує Йоанна.

У вільний від занять час Сілезький університет пропонує студентам відвідати будь-яку з 32 спортивних секцій.

– А як там у вас зі студентським самоврядуванням? – цікавляться вихованці українських вишів у польських освітян.

З’ясовується, що студенти у Польщі – то потужна сила, з чиєю думкою рахуються. Наприклад, більше десяти років між двома будівлями університету пролягала міська дорога. І як не билися мешканці, що жили поруч, щоб її прибрали – міська влада не реагувала. Коли ж страйкувати вирішили студенти, то дорогу вмить “закатали”. Причому дотримувалися проекту одного зі студентів, чиє дітище перемогло у конкурсі на забудову дороги. Хлопець ще й ноутбук за це отримав.

Студент Національного педагогічного університету ім. Драгоманова Антон зацікавився польськими пропозиціями. Хлопець вже навчається на другому курсі, але вирішив, що спробує вступати до Сілезького університету з нуля.

– Я навчаюся на факультеті філософії. Але тут побачив, що є теологія. Це просто мрія! Якщо є бажання і можливість, чому б не спробувати? Це новий етап, нові можливості, нові друзі, знайомства, зв’язки. Те, чому нас навчають в Україні і чому навчають за кордоном – це велика різниця. Я дуже хочу туди поїхати. І мені ще подобається, що в Україні Корпорація сприяє тому, щоб молоді люди туди їхали, допомагає у вивченні мови. Це класно. Це крок в напрямку ЄС.

Вихованець факультету кібернетики Київського національного університету ім. Т. Шевченка Олександр, поспілкувавшись з польськими освітянами, теж зібрався продовжувати здобувати освіту там.

– Це Європейський Союз. Там все на порядок вище, – переконаний Олександр. – Думаю, освітні стандарти там теж на порядок вище, ніж в Україні. Після закінчення другого курсу в Україні туди реально вступити і отримати гарний диплом, який визнаватиметься у всій Європі. До того ж, і мова польська схожа з українською.

– За півроку з програмою Корпорації ознайомилося 8,5 тисяч осіб, – розповідає голова Корпорації “Українсько-Польський центр академічних обмінів” Олексій Москаленко. – Але мало хто з них ризикнув скористатися проектом, тому що у нас така ментальність. Треба подолати бар’єри – мовний, психологічний, а це справа часу. Ми зараз обговорювали з польськими колегами поетапні кроки, які допоможуть ці бар’єри звести нанівець: це і можливість екскурсій до ВНЗ Польщі у День відкритих дверей, куди можуть приїхати і майбутні студенти і їхні батьки, це і можливість зустрічатися в українських школах і університетах з польськими освітянами, а також з нашими студентами, які там вже навчаються, щоб було зрозуміло, що чекає на молодь у новій країні, на що їм розраховувати.

Польські виші приймають документи абітурієнтів з травня по червень. А набір на підготовче відділення, щоб вивчити польську і допомогти зібрати всі необхідні папери для вступу, Корпорація розпочинає вже зараз.