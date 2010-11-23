Студенти вимагають гарантій на можливість проходити практику

Студенти повинні мати гарантоване право на проходження практики, заявляють у Громадській ініціативі «Студентський захист».

Про це йдеться в повідомленні ініціативи, переданому УНІАН.

«Студенти вищих навчальних закладів повинні мати гарантоване право на проходження переддипломної та навчально-виробничої практики», - заявив координатор громадської ініціативи „Студентський захист” Андрій ЧЕРНИХ.

На сьогоднішній день, як наголошують у "Студентському захисті", адміністрації вузів практично не забезпечують студентів можливістю проходження виробничої практики.

«Обов`язковою умовою видачі сертифіката про акредитацію вузу повинна стати наявність у вищого навчального закладу підтвердженої документально можливості забезпечити всіх осіб, що навчаються за спеціальністю, яка акредитується, місцем для проходження переддипломної та навчально-виробничої практики, зокрема наявність договорів з підприємствами, установами, організаціями про проходження у них переддипломної та навчально-виробничої практики», - підкреслює А.ЧЕРНИХ.

Студенти вищих навчальних закладів повинні мати право на безоплатне проходження переддипломної та навчально-виробничої практики на підприємствах, в установах, організаціях різних форм власності.

«Незаконна відмова посадових осіб підприємств, установ, організацій у наданні місць для проходження переддипломної та навчально-виробничої практики повинна вважатися порушенням законодавства про працю та тягнути відповідальність передбачену законодавством. Відповідні зміни до нової редакції проекту Закону України «Про вищу освіту» направлені до Міністерства освіти і науки України», - підсумував А.ЧЕРНИХ.