Таджицькі студенти припинили навчання в Ірані

Більше 100 громадян Таджикистану, які навчалися в релігійних установах Ірану, повернулися в Душанбе в понеділок.

Про це пишуть РИА-Новости з посиланням на представника департаменту інформації МЗС Таджикистану.

Дев`ятого листопада глава МЗС Таджикистану Хамрохон ЗАРІФІ в Тегерані закликав іранську владу посприяти у поверненні таджицьких студентів, що навчаються в ісламських освітніх центрах цієї країни.

"Повернулися студенти, які навчалися в основному в медресе міста Зохідон - адміністративному центрі іранської провінції Систан Белуджистан", - сказав представник департаменту інформації МЗС Таджикистану.

Масове повернення таджицьких студентів почалася після призову 1 вересня президента Емомалі РАХМОНА до батьків студентів з проханням повернути своїх дітей з медресе в ісламських країнах. Офіційний представник МЗС Давлат НАЗРІЕВ заявляв, що більшість громадян Таджикистану навчаються в зарубіжних медресе нелегально і держава має право регулювати цей процес.

За даними Комітету у справах релігії, за останні місяці в Таджикистан добровільно повернулися понад 500 студентів. Всього ж, за даними Комітету, в ісламських країнах у медресе та інститутах навчаються понад 1400 таджицьких студентів. У першій декаді листопада на батьківщину з Єгипту повернулися більше 100 молодих таджикістанців, що навчаються в Каїрському університеті "Аль-Азхар".

За даними Комітету у справах релігії Таджикистану з 949 таджиків, що навчаються в Каїрському університеті "Аль-Азхар" легальний статус мають лише 38 студентів. Представник Комітету у справах релігії зазначив, що всі громадяни Таджикистану, які навчаються в "Аль-Азхар" нелегально, повинні повернутися на батьківщину до 15 грудня.