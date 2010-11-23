У Росії на підтримку дитсадків виділили 1,5 млрд рублів

Держдума в другому читанні проекту федерального бюджету на 2011-2013 роки схвалила поправку, що стосується фінансування комплексних програм підтримки дошкільних установ.

«Нами була підготовлена поправка, відповідно до якої на фінансування комплексних програм підтримки установ дошкільної освіти виділяється 1,5 млрд рублів, тобто щороку по 500 млн рублів. Кошти підуть на переоснащення обладнання, ремонт дитячих садів », - повідомив « Газеті.Ru »голова думського комітету з освіти Григорій БАЛИХІН.

При цьому він підкреслив, що всі розуміють, що це «не великі гроші», і поки що незрозуміло як їх розділити між всіма потребуючими дошкільними установами. «Міністерство освіти та науки зараз розробляє механізм, критерії розподілу коштів. Якщо ділити 500 млн на всі суб`єкти Російської федерації - це копійки. Тому, напевно, визначення, хто отримає ці кошти, буде відбуватися на конкурсній основі », - додав він.

За даними думського комітету, на сьогодні в чергах у дитячі сади стоять 1,7 млн дітей.