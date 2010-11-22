У столиці планують вдосконалити зміст і форму позашкільної освіти

У столиці планують створити інноваційну модель виховного простору позашкільного навчального закладу.

Як повідомляє прес-служба Київської міської держадміністарції, з цією метою наразі, відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України, проводиться дослідно-експериментальна робота за темою: «Виховний простір позашкільного навчального закладу як важливий чинник соціалізації дітей і молоді».

Майданчиком для цієї роботи став Дитячий оздоровчо-екологічний центр (ДОЕЦ) Оболонського району міста Києва.

За інформацією Головного управління освіти і науки КМДА, основна ідея полягає у створенні інноваційної моделі виховного простору сучасного позашкільного навчального закладу, що забезпечуватиме вихованцям рівний доступ до якісної позашкільної освіти та свідомий вибір системи духовно-естетичних цінностей для визначення власних орієнтирів. Система позашкільної освіти має сприяти формуванню життєвих компетентностей у процесі творчого розвитку, самовдосконалення особистості, реалізації її потенційних можливостей у дозвіллєвій, освітній та дослідницькій діяльності.

У рамках дослідно-експериментальної роботи буде проведена діагностика потенціалу виховного середовища, моніторинг попиту освітніх послуг, що надаються позашкільним навчальним закладом та консолідація зусиль педагогічного, батьківського і дитячого колективів, управління освіти, науковців, громадськості.

Планується поглибити роботу Дитячого оздоровчо-екологічного центру за такими напрямами діяльності: програмно-цільове управління позашкільним навчальним закладом; впровадження у навчально-виховний процес інклюзивної освіти та технологій роботи з обдарованими дітьми (пошук, підтримка й розвиток), удосконалення науково-дослідницької роботи учнів у наукових товариствах Малої академії наук України.

Робота триватиме до 2013 року. Вона сприятиме узагальненню практики моделювання виховного простору позашкільних навчальних закладів на основі сучасних наукових концепцій.

Також будуть підготовлені пропозицій для відповідних органів управління освіти і науки щодо вдосконалення змісту, форм, методів позашкільної освіти. Передбачено розробити проекти нормативних документів з питань позашкільної освіти та навчальний посібник «Інноваційна модель виховного простору сучасного позашкільного навчального закладу».