Школи Закарпаття отримають 11 нових автобусів

Управління освіти і науки Закарпатської облдержадміністрації за підсумками проведеного тендеру 22 жовтня п.р. обрало ЗАТ «Бориспільський автозавод» для поставки 11 шкільних автобусів.

Про це йдеться у повідомленні компанії, оприлюдненому у «Віснику державних закупівель».

У повідомленні наголошується, що, зокрема, згідно з угодою від 15 листопада ЗАТ «Бориспільський автозавод» поставить управлінню освіти Закарпатської ОДА шкільні автобуси на загальну суму 3 млн. 161,675 тис. грн.

Довідка УНІАН. ЗАТ «Бориспільський автозавод», що входить до корпорації «Еталон», - одне з наймолодших українських підприємств в галузі проектування і виробництва автотранспортних засобів. Зареєстровано у квітні 2002 року.

ЗАТ «Бориспільський автозавод» бере активну участь у реалізації Державної програми «Шкільний автобус», затвердженої постановою Кабінету Міністрів України 16 січня 2003 року.

На заводі освоєне виробництво двох моделей шкільних автобусів - особливо малого класу БАЗ-2215 «Школярик» і малого класу БАЗ-А079 «Школяр».

Корпорація «Еталон» (Київ) об`єднує 21 підприємство. До корпорації входять Бориспільський і Чернігівський автозаводи.