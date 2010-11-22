У Харкові практично здоровими виявилися лише 34,4% учнів

Понад 54% школярів Харкова допущені до занять фізкультурою в основній групі за підсумками медоглядів, проведених протягом двох перших місяців 2010-2011 навчального року. Про це повідомляє харківське інформаційне агенство "STATUS QUO" з посиланням на Харківську міськраду.

Так, за два місяці в загальноосвітніх закладах міста було оглянуто 25 тис. 508 учнів (25,3%). З них практично здоровими виявилися 34,4%, 40,8% школярів вимагають диспансерного спостереження.

Займатися фізкультурою в основній групі дозволено 13 тис. 852 учням (54,3%), у підготовчій групі - 9 тис. 639 (37,8%), в спеціальній - 1 тис. 544 (6,1%). Звільнені від занять 473 дитини (1,9%).

За інформацією управління охорони здоров`я міськради, у оглянутих дітей переважають захворювання кістково-м`язової системи, органів зору, нервової системи, органів травлення.

Профілактичні медичні огляди учнів тривають відповідно до графіка. Підсумки підводяться щомісяця.