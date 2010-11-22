Узаконення двомовності коштуватиме Україні мільярд щороку?

Експерти заявляють про втрату Україною щороку понад 1 млрд. грн. в разі ухвалення та впровадження законопроекту “Про мови в Україні”.

Як передає кореспондент УНІАН, про це йшлося сьогодні на прес-конференції в Києві, організованій ВГО Громадський рух “Не будь байдужим!” та присвяченій аналізу законопроекту №1015-3, внесеному до ВР народними депутатами Олександром ЄФРЕМОВИМ, Петром СИМОНЕНКОМ та Сергієм ГРИНЕВЕЦЬКИМ.

“Даний законопроект є нічим іншим як документом, який законодавчо пропонує закріпити двомовність в країні”, - наголосив юрист ГО “Не будь байдужим!” Юрій ФАРТУШНИЙ.

За його словами, вже багато говорилось про загрозу даного законопроекту українській мові, культурі, українським традиціям і звичаям, водночас мало уваги було приділено економічній складовій законопроекту. Для вивчення саме цього питання були запрошені експерти, які, як зазначив Ю.ФАРТУШНИЙ, довели збитковість двомовності в разі її узаконення.

Так, один з експертів Анатолій БОНДАРЕНКО, перш за все, відзначив, що йдеться навіть не конкретно про законопроект №1015-3, “а про будь-який інший законопроект, який вводить другу офіційну мову в Україні, в нашому випадку російську”.

“Введення другої офіційної мови призведе до серйозних економічних втрат по трьох напрямках. Перший напрямок - це збитки з бюджету на впровадження цього законопроекту”, - зазначив А.БОНДАРЕНКО. За його словами, автори законопроекту “злукавили” і сказали, що додаткових витрат з бюджету не буде. “Насправді такі витрати будуть, і достатньо серйозні. По-перше, це мова документів, актів, перекладів, діловодства. Це може складати до 5% від бюджетних коштів, які витрачаються щорічно на здійснення виконавчої влади. В тих регіонах, де є не менше 10% російськомовних, це виходить не менш ніж 70 млн. грн. на рік”, - прокоментував експерт.

Крім того, за його інформацією, на забезпечення двомовності в судочинстві додатково доведеться витрачати приблизно 60 млн. грн. на рік; на переобладнання географічних покажчиків (написи російською на табличках) – близько 30 млн. грн.; на друк бюлетенів при проведенні загальнонаціональних виборів та відповідну політичну рекламну продукцію – близько 29 млн. грн.

“Загалом, якщо брати тільки по самих основних пунктах витрат з бюджету, загальна сума на впровадження другої офіційної мови буде складати близько 250 млн. грн. на рік”, - підсумував по бюджету А.БОНДАРЕНКО.

Другий напрям, за словами експерта, який також завдасть збитків державі, - це буде втрата ринків, перш за все, друку книг, в тому числі для освіти; реклами та кіноперекладу.

За даними А.БОНДАРЕНКА, український ринок друку освітньої літератури може втратити близько 150 млн. грн. на рік; ринок реклами може втратити за рік близько 390 млн. грн., а скасування кінодубляжу призведе до збитків наших відчитняних компаній, які працюють на цьому ринку, в розмірі близько 30 млн. грн. на рік.

“Якщо підрахувати по всіх цих напрямках цифри, то виходить, що втрати, які вже зараз можна оцінити, більше 1 млрд. грн”, - резюмував А.БОНДАРЕНКО.

Як зазначив експерт ініціативи “КіноПереклад” Андрій ГАРАСИМ, щороку в Україну надходить близько 4 млн. доларів від іноземних компаній-дистрибуторів від замовлень на дубляж фільмів українською чи російською мовою.

“Якщо буде прийнято законопроект і фактично ним буде скасовано умову про обов’язковість дубляжу саме на території України, я думаю, що досить вірогідним є сценарій, коли дубляж буде завозитись з Росії”, - прогнозує А.ГАРАСИМ. Він також звернув увагу, що скорочення замовлень на дубляж, відповідно, призведе до того, що сотні артистів, звукорежисерів втратять роботу. Він застерігає, що через “контрабандний російський дубляж” може взагалі бути знищена школа дубляжу в Україні.

Як повідомляв УНІАН, 19 листопада голова Комітету ВР з питань культури та духовності Володимир ЯВОРІВСЬКИЙ заявив, що Комітет вирішив повернути авторам без розгляду на пленарному засіданні ВР законопроект "Про мови в Україні".

За його словами, Комітет звернувся до всіх експертних установ, які б могли дати компетентну оцінку даному законопроекту, і всі вони без винятку винесли вердикт, що законопроект "Про мови в Україні" не відповідає статті 10 Конституції України, її духу, оскільки в ряді статей порушується право інших людей, зокрема меншин, окрім росіян».

У висновку експертів також йдеться про те, що законопроект не відповідає духу Європейської хартії регіональних мов та мов меншин, оскільки хартія наголошує, що повинні захищатися мови, які є на межі зникнення.

«Ми не зупиняємося на рішенні комітету, адже воно може бути проігнороване і законопроект буде внесений на пленарне засідання Верховної Ради України. Якщо буде вказівка з Банкової, я не виключаю можливості, що законопроект "Про мови в Україні" може набрати 226 голосів", - водночас наголосив В.ЯВОРІВСЬКИЙ.